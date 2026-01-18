Millanes no contempla la ampliación de la terminal del aeropuerto de Sevilla en el corto plazo: "No vemos ahora colapso"

Sergio Millanes, director del aeropuerto de Sevilla, en la entrevista realizada en la Delegación de Europa Press Andalucía. - EUROPA PRESS

SEVILLA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director del aeropuerto de Sevilla, Sergio Millanes, ha afirmado que si bien contemplan la ampliación de la terminal de pasajeros, esta sería realidad en el medio plazo por varias razones fundamentales, entre ellas, el hecho de que no se atisba por ahora una situación de colapso, pese a que se han rozado los diez millones de pasajeros en 2025 y que hace tan solo unos años finalizó una importante rehabilitación integral del edificio, que ha permitido afrontar los sucesivos incrementos de demanda.

En una entrevista de Europa Press, Millanes asegura que aunque la capacidad está diseñada teóricamente para esos diez millones, "se puede ir tocando la infraestructura para que deje de ser un cuello de botella, y a la vez, vemos que las compañías aéreas van llenando sus huecos".

En este sentido, el director del aeropuerto esgrime la puesta en marcha de medidas puntuales para evitar escenarios de saturación, como una línea adicional de filtros de seguridad o un proyecto para ampliar la zona de aparcamientos, "incluso mejoras operativas que hacen que suba la capacidad".

"Nosotros hemos terminado una gran ampliación que ha servido para conseguir estas cifras de éxito, pero, realmente, no se puede levantar el aeropuerto cada cuatro o cinco años. Además, no consideramos que hoy exista un colapso ni lo vaya a haber en el medio plazo", añade Millanes.

Mientras tanto, prosigue el director del aeropuerto, "se pueden hacer inversiones de gran calado, pero no aquellas que impliquen una revolución en el aeropuerto. Las grandes ampliaciones de infraestructuras implican una disrupción fuerte en la operativa: eso no se puede hacer todos los días".

"Si bien había un estudio de capacidad que decía que el aeropuerto estaba preparado para diez millones de pasajeros, no quiere decir que en el momento que venga el pasajero 10 millones más uno le digamos: usted no entra", abunda al respecto.

En cuanto a la necesidad de "planificar ya" la futura ampliación, --reclamada también hace tan solo unos días por parte del alcalde, José Luis Sanz--, Millanes reconoce que tienen un proyecto sobre la mesa con varias alternativas, "que vamos analizando en diferentes escenarios, que pasan por la rehabilitación de la actual terminal o levantar un edificio anexo". "Cuando el alcalde dice que empecemos ya a trabajar, ya estamos en ello, porque en Aena se planifica a muchísimos años vista".

LA CONEXIÓN TRANSATLÁNTICA, MÁS CERCA

Millanes opina que el vuelo transatlántico está hoy más cerca que ayer. Para ello, se basa en el interés mostrado por las compañías que operan en Norteamérica en el pasado Routes Europe 2025, celebrado en abril en Fibes, que unió a los responsables de la toma de decisiones de aerolíneas, aeropuertos, destinos y sectores que invierten en el futuro de la conectividad aérea europea, que "se convirtió en un escaparate muy bueno para que conocieran la ciudad, el aeropuerto y todo el área de influencia, que es muy grande, con cuatro millones de personas que viven en un radio de dos horas alrededor de aquí".

Desde el aeropuerto se trabaja en "varios frentes" de cara a la implantación de conexiones de larga distancia". El primero de ellos, que el destino sea atractivo a las aerolíneas, "que son quienes ponen el riesgo", dado que poner una nueva ruta diaria tiene un coste muy alto, "del orden de 100 millones de euros para una línea de medio radio".

"Con las aerolíneas trabajamos mucho a la hora de hacer casos de negocio y análisis de una ruta específica, de cómo funcionaría por diferentes medios, tráficos indirectos o análisis de conectividad", sin olvidar que "tenemos una línea de colaboración con las instituciones que promocionan el turismo en toda la región, y está Aena, con una política de incentivos tarifarios muy potentes que sirven también para atraer esas nuevas rutas".

Millanes aclara, por último, que no existe una limitación de infraestructura que impida operar desde ya rutas de largo radio; "sin ir más lejos, el otro día pasó por el aeropuerto un 747 --un carguero--, como cualquier otro avión".

BALANCE DE VIAJEROS Y DE CONEXIONES

Sergio Millanes, al margen de valorar la cifra de viajeros que han pasado por la terminal en 2025 (+6%) --"los números están muy bien"-- destaca el aumento en la conectividad. "Hemos diversificado en nuestras rutas, tenemos del orden de 110, y hemos diversificado en el ámbito de las compañías aéreas que trabajan con nosotros, de modo que hay una treintena de compañías regulares a lo largo de todo el año".

En lo que respecta a 2026, sin tener datos cerrados en la temporada de verano, se afronta "con cierto optimismo, pues sigue habiendo un crecimiento".