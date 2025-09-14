Un millar de corredores participa en Sevilla en la carrera solidaria 'Ruta 091' de la Policía Nacional

SEVILLA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sevilla ha acogido este domingo la carrera solidaria 'Ruta 091', organizada por la Policía Nacional, en la que un total de un millar de inscrito ha corrido con el fin solidario de ayudar a la Asociación Andex, asociación sin ánimo de lucro de padres y madres de niños con cáncer de Andalucía. El jefe superior de Policía de Andalucía Occidental, junto con el responsable de la ONG, han sido los encargados de dar inicio a la carrera.

La 'Ruta 091' nació como una iniciativa solidaria de la Policía Nacional en el año 2017 a iniciativa de la Oficina de Comunicación de la Dirección General de la Policía. Se trata de un conjunto de carreras que cada año se celebra en diferentes localidades de todo el territorio nacional. En este 2025 se celebra en un total de 45 ciudades y prevé una concurrencia total de participantes que superará los 50.000 inscritos en las diferentes modalidades. Sus patrocinadores generales son el Banco Santander y Mupol.

El año pasado, la Policía recaudó más de 560.000 euros, que se destinaron a organizaciones que desempeñan su labor en cada una de las 43 ciudades en las que se celebró la 'Ruta 091'. Algunas de estas instituciones están distribuidas a nivel nacional, como Cáritas, Asociación Española contra el Cáncer, Banco de Alimentos o Teléfono de la Esperanza, mientras que otras se dedican a fines cuyo ámbito se circunscribe únicamente a nivel local o regional.