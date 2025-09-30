El mito de Tenorio regresa al Maestranza de Sevilla once años después con 'Don Giovanni' de Mozart

Foto de familia del elenco artístico de 'Don Giovanni' junto a la estatua dedicada a Mozart, el compositor austriaco de esta ópera, ubicada en el Paseo de Colón, en la fachada principal del Maestranza. - EUROPA PRESS

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ópera 'Don Giovanni' de Mozart, un drama en dos actos basado en la obra original 'El burlador de Sevilla y convidado de piedra' de Tirso de Molina regresa al Teatro de la Maestranza tras su última representación en 2014. Con libreto de Lorenzo Da Ponte, lo hará con doble reparto y cinco funciones programadas (4, 8, 10, 11 y 12 de octubre), si bien el día 2 habrá un preestreno para jóvenes.

Para el director musical, Iván López-Reynoso, se trata de la "ópera perfecta", un puente entre la ópera barroca y un lenguaje nuevo. "La musicalidad, al servicio del teatro, pero con la intención de emocionar", ha destacado el director nacido en Guanajuato (México), con más de 50 títulos en su extenso repertorio, entre ellos, 'Aida', 'Carmen', 'Così fan tutte'', 'Tosca', y 'La traviata y Rigoletto'. "Los trombones que se introducen en esta ópera le dan un colorido que no tiene, por ejemplo, 'Las bodas de Fígaro".

La obra, que se estrenó en 1787 en el Teatro Nacional de Praga y producida por la Ópera de Colonia (Alemania), ha sido presentada este martes en el espacio escénico del Paseo Colón tras la foto de familia habitual previa a estos encuentros con los medios, que en esta ocasión ha tenido lugar junto a la estatua del compositor y pianista austriaco.

"Es una gran responsabilidad hacer 'Don Giovanni' en este teatro por el vínculo obvio y tan importante que tiene este personaje con esta ciudad, como lo son muchas otras historias operísticas que están vinculadas tan profundamente a Sevilla", ha asegurado el director musical.

López-Reynoso ha subrayado el recibimiento de Sevilla al equipo. "Es una ciudad operística, musical, cultural, impresionante, que nos acoge siempre con mucho cariño, y es un placer estar por aquí, visitando la Plaza de Doña Elvira o la estatua de Don Juan Tenorio, y ver cómo la propia ciudad es la que te hace parte tan importante y tan crucial de esta historia".

Junto a López-Reynoso están Mariano García Valladares, también en la dirección musical; Cecilia Ligorio, en la escena; Gregorio Zurla, en la escenografía, y Daisy Ransom, como responsable de coreografía, entre otros. Alessio Arduini y Jan Antem encarnarán a Don Giovanni, y Julie Boulianne y Karen Gardeazabal se meterán en el papel de Doña Elvira.

Antem, que debuta con este personaje, ha reconocido que se halla ante un "gran reto", ya que se trata de un "camaleón que se coloca en situaciones complicadas hasta llegar a la trampa".

Cecilia Ligorio, que no ha podido estar presente en esta rueda de prensa al encontrarse en Palermo (Italia) por motivos laborales, ha destacado de Don Giovanni que más que un personaje "es la fuerza del caos, de lo imprevisible del ser humano, como pueden ser los celos, la muerte o las obsesiones". Lo ha hecho en un vídeo proyectado durante el acto.

"La danza para Cecilia es una metáfora de los deseos del cuerpo humano, por lo que todos los bailarines son libres. Hemos tenido una suerte increíble de contar con dos Don Giovanni muy distintos pero muy abiertos de mente", ha destacado Daisy, la coreógrafa de Oakland (California) que colabora con Ligorio desde 2013.

Para el director del Teatro de la Maestranza, Javier Menéndez, nos encontramos ante la obra "más genial" sobre el mito de Don Juan. "Un personaje con tantísimas aristas y verlo desde una perspectiva femenina, a través de Cecilia, le imprime un atractivo muy potente".

Las funciones están programadas a las 20,00 horas, salvo la del domingo, que empezará a las 18,00 horas, con una duración de casi tres horas.