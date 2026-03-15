Morrissey, exvocalista de The Smiths, actúa en Sevilla este lunes tras cancelar su concierto en Valencia

Archivo - Morrissey actuará en marzo en València, Zaragoza y Sevilla. Imagen de archivo. - SFMUSIC - Archivo

SEVILLA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cantante Morrissey llega a Sevilla este lunes, 16 de marzo, tras suspender el concierto del jueves en Valencia ante la "imposibilidad" de actuar por estar "en estado catatónico" y "no haber podido descansar por el ruido" en la ciudad, inmersa en actos festivos por las Fallas. El icónico artista actuará en el Cartuja Center con un espectáculo coproducido por Primavera Sound y SFMusic.

Con trece álbumes de estudio publicados, está considerado por el público como una de las figuras más relevantes del pop británico. Como vocalista de The Smiths, "marcó para siempre la historia de la música con tan solo cuatro discos", y como solista ha consolidado un sonido que "aún resuena hoy en día", señalan los promotores del concierto.

Cuando vio la luz el primer sencillo de The Smiths, 'Hand In Glove', se inauguró así una "colección de himnos generacionales" como 'This Charming Man', 'How Soon Is Now?' y 'There Is A Light That Never Goes Out', tal como remarcan desde Cartuja Center. Una colección de joyas musicales que amplió posteriormente en solitario con 'Suedehead', 'Everyday Is Like Sunday', 'Irish Blood', 'English Heart' o 'First of the Gang to Die', entre otros trabajos.

El de Valencia iba a ser el primero de los tres conciertos previstos en España --los otros dos se han anunciado en Zaragoza y Sevilla-- por el exvocalista de The Smiths para presentar su nuevo disco: 'Make-up is a lie'.