Movilización el 19 de febrero en Sevilla para exigir al alcalde "dar marcha atrás" en la privatización de la limpieza

Reunión de representantes de la plantilla municipal, para abordar la privatización de la limpieza en centros públicos, en el centro Cívico Entreparques.- CCOO

SEVILLA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Representantes sindicales de los más de 10.000 trabajadores del Ayuntamiento de Sevilla se han unido este martes "contra la privatización de los servicios públicos" y lo han querido escenificar en una reunión celebrada en el centro cívico Entreparques, donde CCOO, junto al resto de sindicatos presentes en el comité de empresa del Consistorio y de las distintas empresas municipales --Emvisesa, Emasesa, Gerencia de Urbanismo, Lipasam, Tussam, Real Alcázar e Instituto Municipal de Deportes--, ha anunciado una manifestación el próximo 19 de febrero.

La protesta tiene como objetivo exigir al alcalde hispalense, José Luis Sanz, que "dé marcha atrás" a la privatización de servicios como la limpieza pública de colegios. Pero, a juicio de CCOO, "esta decisión no solo afecta a este servicio, sino al conjunto de los trabajadores municipales, puesto que está dejando sin cubrir numerosas vacantes muy necesarias para la prestación adecuada de los servicios, con el objetivo de acabar privatizándolos", señala el sindicato en un comunicado.

"Está demostrando Sanz una incapacidad total para gestionar desde lo público, dando lugar a una precarización tanto del servicio como de las condiciones laborales de los trabajadores; sin obviar que, en el caso concreto de la limpieza de colegios, el alcalde se retrata con lo poco que le importa la salud de nuestros niños", afirma el sindicato.

CCOO advierte al respecto de que solo se sentará a negociar "si el Gobierno municipal va de frente y deja de mentir". Porque, tal y como manifesta el sindicato, "ya le hemos puesto encima de la mesa una propuesta de negociación que tanto su propio partido como las direcciones del Ayuntamiento consideran viable, pero él ha dado carpetazo al asunto y ha informado unilateralmente de la privatización".

RESPALDO DE FACUA

En este encuentro han participado, entre otros, Jordi Castilla, secretario general de FACUA Sevilla; Jorge Menacho, presidente del comité de empresa y secretario general de CCOO en el Ayuntamiento; Javier Vela, vicepresidente del comité de empresa y representante de UGT, y Manuel Morcillo, secretario general del Sindicato de Empleados Municipales.

Facua Sevilla ya criticó en enero la intención del Ayuntamiento de privatizar la limpieza de los colegios y otros edificios públicos de la ciudad, y advirtió --añade en un comunicado-- "de la pérdida de puestos de trabajo y de la merma de la calidad laboral y del servicio que suele conllevar la ejecución de estos trabajos por parte de empresas privadas".

La asociación de consumidores considera que esta decisión se enmarca en un "desplazamiento hacia lógicas de mercantilización", que diluyen la diferencia entre gestión pública y privada y "reducen los mecanismos de control, supervisión y rendición de cuentas sobre un servicio esencial para el buen funcionamiento y la convivencia en los espacios públicos".

Así, Castilla ha trasladado su apoyo al comité de empresa del Ayuntamiento y ha mostrado su predisposición a colaborar en aquellas acciones reivindicativas que se lleven a cabo "con la intención de frenar la externalización del servicio de limpieza de los colegios de la capital hispalense".

ADELANTE ANDALUCÍA LLEVA LA PRIVATIZACIÓN AL PARLAMENTO

Por su parte, la diputada de Adelante Andalucía, Begoña Iza, ha anunciado que, tras mantener una reunión con trabajadores de limpieza y mantenimiento de Sevilla que están movilizadas contra la privatización del servicio anunciada por el alcalde, llevará la problemática al próximo pleno del Parlamento de Andalucía para que la Junta responda ante esta cuestión.

"Son personal que cumple perfectamente con su tarea, son personal de confianza en los centros, cumplen con su horario y aún así el alcalde de Sevilla está empeñado en echarlos a la calle; no es verdad que el servicio de limpieza de los centros escolares funcione mal, los servicios públicos no son un problema, el problema es la gestión que está haciendo el Partido Popular de estos servicios", ha lamentado.

Al hilo, ha concluido que "el servicio de limpieza cuesta al Ayuntamiento de Sevilla 16 millones de euros y cuando se privatice va a llegar a costar hasta 25 millones de euros, es decir, va a suponer más gasto y peor servicio para las arcas públicas".

