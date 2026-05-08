Muere un anciano de 83 años en el incendio de una vivienda en Carrión de los Céspedes (Sevilla)

Archivo - Bomberos de la Diputación de Sevilla. Imagen de archivo. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS - Archivo

CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES (SEVILLA), 8 (EUROPA PRESS)

Un anciano de 83 años ha fallecido en el incendio de una vivienda ocurrido en la tarde de este viernes en la localidad sevillana de Carrión de los Céspedes.

Según ha informado en una nota el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, el suceso se ha producido en la calle Ramón Barranco sobre las 19,45 horas, momento en el que varios vecinos han llamado la sala coordinadora para indicar que había un incendio en una casa donde podía haber personas atrapadas.

Tras ello, el centro coordinador dio aviso a los bomberos, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Policía Local y a la Guardia Civil.

Fuentes de los bomberos y de los servicios sanitarios han indicado que un anciano de 83 años ha resultado fallecido en este suceso, del que se desconocen más datos.