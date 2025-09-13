Muere un anciano de 92 años tras sufrir un desvanecimiento en mitad de la vía del tranvía de Sevilla

Archivo - Llegada del tranvía a San Bernardo en una foto de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un anciano de 92 años ha fallecido este sábado en Sevilla tras sufrir un desvanecimiento en mitad de la vía del tranvía, según informan fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Andalucía.

El suceso se ha producido en torno a las 10,40 horas de este sábado junto al apeadero de San Bernardo. Allí, el varón ha recibido asistencia por parte de los efectivos sanitarios desplazados, pero no han podido salvar su vida.

Como consecuencia del incidente, el servicio de metrocentro ha quedado suspendido.