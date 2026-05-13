Muere el cantaor sevillano José Domínguez Muñoz 'El Cabrero' a los 81 años

Archivo - José Domínguez Muñoz,'El Cabrero'. En imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE BEDMAR - Archivo

SEVILLA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El cantaor sevillano José Domínguez Muñoz 'El Cabrero' ha fallecido este miércoles a los 81 años en Sevilla, según ha confirmado en su perfil en redes sociales, consultado por Europa Press, su hijo, El Crespo Zapata.

"Con todo mi dolor, tengo que comunicaros en nombre de mi familia el fallecimiento de mi padre, El Cabrero. Sabemos lo que supone esta pérdida para muchos de vosotros. Un fuerte abrazo", ha destacado en un mensaje.

Así, la capilla ardiente quedará instalada en el Teatro Municipal de Aznalcóllar desde las 15,00 hasta las 22,00 horas, si bien, a petición de la familia, no se podrán realizar fotografías, vídeos o entrevistas, según ha detallado en un comunicado la promotora Acción Producciones.

Al respecto se ha pronunciado el candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, José Ignacio García, quien ha asegurado que el artista "nunca se irá del todo".

"La voz flamenca de la andalucía jornalera y revolucionaria. Gracias por tanto, camarada", ha apostillado García en un mensaje en sus redes sociales.

De igual forma se ha pronunciado el candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía de Por Andalucía, Antonio Maillo, quien, también a través de sus redes sociales, ha asegurado que Andalucía "pierde una voz irrepetible".

"Se nos va El Cabrero, cantaor de la dignidad, la tierra y la rebeldía. Su cante fue verdad y memoria para nuestro pueblo", ha remarcado, misma vez que ha dedicado un abrazo a "su familia y a quienes hoy lo lloran".