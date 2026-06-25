Muere un hombre de 45 años tras el vuelco de un tractor en una finca de El Saucejo (Sevilla)

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

SEVILLA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 45 años de edad ha fallecido tras el vuelco de un tractor registrada este miércoles 24 de junio en una finca de la localidad sevillana de El Saucejo, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Una llamada de socorro recibida sobre las 14.30 horas alertaba del vuelco de un tractor en una finca ubicada en la carretera A-451, entre El Saucejo y Osuna, y solicitaba asistencia sanitaria urgente para una persona.

Acto seguido se activó de inmediato a la Guardia Civil y al Centro de Emergencias Sanitarias 061. A su llegada al lugar del suceso, los efectivos sanitarios sólo pudieron confirmar la muerte en el lugar de un varón de 45 años.