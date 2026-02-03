Muere un hombre al caer del techo de una nave en Alcolea (Sevilla), segunda muerte de esta forma en cinco de días

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia y un helicóptero sanitario. - 112 - Archivo

SEVILLA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 70 años ha fallecido al caer del tejado de una nave industrial ubicada en el polígono Canama de Alcolea del Río (Sevilla).

El accidente se producía en la tarde de este lunes, en torno a las 18,20 horas, cuando el propietario de la nave, ubicada en el número 3 de la calle G del citado parque empresarial, caía al vacío desde el techo de la misma, según confirman fuentes del servicio de emergencias 112 a Europa Press.

Hasta la zona se desplazaron efectivos del 061, de la Guardia Civil y de la Policía Local. La víctima fue trasladada en un helicóptero sanitario hasta el hospital de Traumatología del Virgen del Rocío de Sevilla.

Se trata del segundo accidente mortal de esta naturaleza en cinco días, puesto que el pasado 29 de enero falleció un trabajador de 55 años en Mairena tras caer desde una cubierta mientras realizaba su labor en una empresa de mantenimiento y el suceso se produjo también en un polígono industrial.