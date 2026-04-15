Muere una persona en un accidente de tráfico entre un coche y una moto en Salteras (Sevilla)

Archivo - Guardia Civil de Tráfico. Imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

SALTERAS (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

Una persona ha fallecido en un accidente de tráfico registrado entre una moto y un coche en el mediodía de este miércoles en la carretera SE-3140 en Salteras, provincia de Sevilla.

Según ha informado en una nota el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, que atendieron a las 14,10 horas un aviso de socorro por un siniestro ocurrido en el kilómetro 3 de la SE-3410 en el que se han visto involucrados una moto y un coche.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, que incluso movilizaron el helicóptero sanitario, y la Guardia Civil de Tráfico.

Fuentes sanitarias han confirmado el fallecimiento de una persona sin que hayan trascendido más datos de su identidad.