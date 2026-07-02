La Muestra de Teatro de Adulto Cesáreo Estébanez de Alcalá (Sevilla) cierra con récord de público con 3.100 espectadores

Foto de familia tras el cierre de la edición de teatro Cesáreo Estebánez - AYTO.DE ALCALÁ

La cita cierra su edición más multitudinaria con 15 grupos participantes y una ocupación media del 70%

ALCALÁ (SEVILLA), 2 (EUROPA PRESS)

La XII Muestra de Teatro de Adulto Cesáreo Estébanez de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), celebrada del 18 al 30 de junio, ha concluido consolidándose como la edición más exitosa desde su creación, tanto por el número de compañías participantes como por la respuesta del público.

La muestra, que ya arrancaba con un récord de 15 grupos de teatro sobre el escenario, ha finalizado también con cifras históricas de asistencia al registrar un total de 3.100 butacas ocupadas durante las 15 jornadas celebradas en el Teatro Gutiérrez de Alba, informa en una nota de prensa.

Estos datos suponen un importante crecimiento respecto a la edición anterior, que cerró en 2025 con 2.500 espectadores, y reflejan además una ocupación media del 70% del aforo del teatro, incrementándose tanto el número de funciones como el porcentaje de asistencia en cada representación.

El delegado de Cultura del Ayuntamiento, Christopher Rivas, así lo ha asegurado. "Estos datos nos indican, por un lado, que la afición al teatro en Alcalá sigue creciendo; no solo entre las personas que deciden formar parte de un grupo de teatro, sino también entre los espectadores que disfrutan y respaldan esta disciplina artística en nuestra ciudad".

Rivas ha subrayado, además, el crecimiento experimentado por esta muestra en los últimos años, pasando de 9 a 15 grupos participantes y de algo más de 1.000 espectadores a los 3.100 actuales, triplicando en estos últimos tres años las cifras de asistencia y consolidando este encuentro como una de las principales citas culturales del calendario local.

Asimismo, ha felicitado a todas las personas que han pasado por las tablas del Teatro Gutiérrez de Alba durante esta duodécima edición, reconociendo el esfuerzo, la dedicación y el talento de los grupos participantes. "El apoyo del público es el mejor reconocimiento para nuestros grupos de teatro aficionado, que nos han hecho sonreír, emocionarnos y reflexionar con cada una de sus propuestas", ha señalado Rivas.