Muñoz destaca el "impulso" de Sevilla con inversiones públicas y privadas por más de "300 millones" de euros

SEVILLA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde hispalense, Antonio Muñoz, ha defendido este jueves en el I Salón de Infraestructuras Sostenibles de Andalucía, organizado por la Asociación de Promotores y Constructores de Sevilla y el Palacio de Congresos y Exposiciones, que la ciudad es escenario de una inversión pública y privada que suma más de 300 millones de euros en el último año y el impulso a grandes infraestructuras de transporte como el metro o el tranvía.

El acto de inauguración del evento también ha contado con las consejeras de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, y de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo; del presidente de Gaesco, Francisco Martín; y de los concejales de Hábitat Urbano y Cohesión Social, Juan Manuel Flores; y de Economía Comercio y Turismo, Francisco Páez.

Durante su intervención, el alcalde ha destacado el "impulso" de Sevilla en materia de transportes públicos, con el inicio de las obras del ramal técnico del tramo norte de la línea tres del metro y las obras de ampliación del tranvía; las líneas de tranvibús planeadas, las obras de rehabilitación del puente del Centenario, que incluyen la incorporación de un carril más; los estudios informativos para la conexión ferroviaria entre la estación de Santa Justa y el aeropuerto o el nuevo estudio para el paso sur del río de la ronda metropolitana SE-40.

"Hacía décadas que Sevilla no contaba con tal volumen de inversiones públicas y privadas a la vez, que no se desarrollaban tantos suelos para la generación de nuevos barrios, que no se retomaba con fuerza la construcción de vivienda pública y que no se llevaba a cabo una transformación en los sistemas de gestión del agua para garantizar una gestión eficiente y comprometida con la sostenibilidad", ha defendido, apostando "por la sostenibilidad, la innovación y la transformación digital" en el futuro de Sevilla.

"Hay en marcha bolsas de suelo por toda la ciudad que suman un total de 20.000 nuevas viviendas, por suelos desbloqueados en los últimos años", ha aseverado agregando que "el gobierno municipal ha retomado las políticas de vivienda pública con 450 nuevas VPO en marcha".

En materia de innovación, ha citado el proyecto de economía circular en Renault; la primera gran planta termosolar industrial de Heineken o la construcción de proyectos de energía eólica en el mundo a través de empresas como Gri Towers o Tecade.

También se ha referido al acuerdo entre la Universidad e investigadores privados para desarrollar un modelo de generación de energía limpia mediante la fusión que puede transformar el modelo energético en la próxima década y la ubicación en Sevilla de la Agencia Espacial Española y el Centro de Transferencia Algorítmica Europeo.