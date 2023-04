Muñoz propone abordar con la Junta la declaración en Sevilla de zonas saturadas de pisos turísticos tras el 28M

SEVILLA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla y candidato del PSOE a revalidar la Alcaldía, Antonio Muñoz, ha mantenido una reunión de trabajo con el Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla, con su presidente, José Feria, a la cabeza, para "profundizar aún más" en la colaboración que esta institución profesional mantiene con el Ayuntamiento. Con este objetivo, ha asumido diez "compromisos concretos" para la mejora de los servicios públicos --entre ellos, un "debate sosegado" sobre la ordenanza de veladores y la declaración de zonas saturadas de pisos turísticos en la ciudad en colaboración con la Junta, el sector empresarial y las entidades vecinales--, así como tres líneas estratégicas.

En este sentido y en primer lugar, Muñoz ha destacado en una nota de prensa remitida por la oficina de su candidatura el incremento del presupuesto destinado a conservación del viario (de cuatro a diez millones de euros anuales) y el arbolado (de doce a quince millones de euros). Para este año, la partida de conservación de calles y plazas se ha elevado a once millones, mientras que el nuevo contrato de Parques y Jardines se incrementará hasta los 30 millones.

En segundo lugar, ha hablado del refuerzo de la limpieza, con más personal (estabilización de 450 trabajadores y refuerzos por campañas), nueva maquinaria (mínimo de cinco millones de euros al año), más contenedores de recogida selectiva y renovación los contenedores actuales, el aumento de los parques auxiliares de limpieza en distritos, un contrato de retirada de pintadas de fachadas con un equipo permanente y, por último, más acciones de concienciación ciudadana y una reforma de la ordenanza.

Sobre estos dos últimos aspectos, Antonio Muñoz ha pedido "colaboración" de los administradores de fincas para poner en marcha de forma conjunta "una labor amplia de concienciación" y que participen en la configuración de esa nueva normativa municipal. En cuanto a la mejora de la movilidad con transporte público (Metro, Tranvibús, Tussam y Metrocentro), ha prometido un plan de aparcamientos que sea "realista, acorde con las necesidades y los recursos, y que sea viable", recordando recordado que los dos primeros aparcamientos de barrio que están encima de la mesa son los de San Martín de Porres y Monte Pirolo, ambos en Triana.

Los puntos cuarto y quinto del decálogo tienen a la accesibilidad, con un nuevo modelo de campañas y más financiación para la construcción de ascensores, y el ahorro del agua como protagonistas. En cuanto al agua, el alcalde ha agradecido la colaboración del Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla en las campañas de sensibilización y concienciación de Emasesa.

"Ni hemos subido tarifas ni realizado cortes de agua. Nuestra estrategia está centrada en el ahorro", ha sostenido Muñoz, quien ha destacado el proceso de digitalización de contadores puesto en marcha con 24 millones de inversión y que incidirá, asimismo, en una reducción del consumo.

El séptimo asunto del catálogo está dedicado a la sostenibilidad en el espacio público, a través de una revisión de la ordenanza de veladores "a partir de un debate sosegado con el propio sector, las comunidades de propietarios y las asociaciones de vecinos, al tiempo que ya se está realizando la evaluación necesaria en las zonas saturadas", así como en el turismo, "controlando las viviendas turísticas y buscando la fórmula legal para declarar zonas saturadas, siempre de la mano de la Junta de Andalucía, administración pública que tiene las competencias al respecto, y abordando la cuestión con sosiego con todas las entidades afectadas, sean empresariales o vecinales".

La "consolidación" del 'Bono Sevilla' con descuentos en las compras en el comercio de barrio ha copado la octava propuesta, con el "compromiso de consolidarlo y destinar como mínimo un millón de euros al año". "Para hacer barrio, es fundamental un tejido comercial fuerte", ha argumentado, tras recordar también que está en ejecución la primera plataforma de comercialización online de los mercados de abastos de la ciudad.

La novena cuestión se ha centrado en el empadronamiento. "Debemos afrontar una estrategia efectiva y ambiciosa de empadronamiento que complemente, a su vez, el desarrollo de los nuevos barrios que están en construcción", ha apostillado. Y el decálogo se cierra con el Plan Sevilla + Digital para completar la transformación digital de la administración local y sus servicios públicos y con una estrategia "ambiciosa" para la reducción de la brecha digital.

Tras exponer este decálogo de propuestas, Antonio Muñoz se ha centrado en plantear al Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla tres líneas estratégicas donde intensificar la colaboración con el Ayuntamiento. La primera apunta a una "labor de asesoramiento en los desafíos de ciudad y grandes proyectos transformadores", a partir de la participación de estos profesionales en un equipo multidisciplinar para la coordinación de los mismos.

La segunda, su implicación en una oficina de softlanding y en una campaña de captación de captación de inversiones, nómadas digitales y startups, "una cooperación para favorecer Sevilla como ciudad para vivir e invertir" y, por último, un nuevo modelo de descentralización aplicando en Sevilla las primeras experiencias relacionadas con la 'Ciudad en quince minutos' en barrios, facilitando la proximidad en las compras, en los equipamientos, en la cultura y en el deporte.

"En definitiva, estamos configurando un modelo de ciudad que mejore la calidad de vida de todas las familias y que haga de Sevilla una ciudad que funcione, que innove y crezca, que respire, que cuide y respete, que cuide y que mire a todos y cada uno de su barrios. Y para ello, queremos contar con los profesionales del Colegio de Administradores de Fincas", ha concluido el alcalde.

"Quiero agradecer al Colegio de Administradores de Fincas y a todos sus socios su compromiso permanente y constante con la ciudad. No hay proyecto, campaña, estrategia de ciudad, convocatoria o iniciativa de interés general en Sevilla que no cuente con vuestro impulso, cooperación y colaboración. Sea para acoger la sede de Agencia Espacial Española, para abordar las grandes inversiones de infraestructuras, para la promoción de viviendas públicas o para las acciones luchar contra la sequía. El Colegio es en estos momentos un socio y aliado permanente no del Ayuntamiento, sino de la ciudad de Sevilla", ha destacado.

"Sois, por tanto, protagonistas de nuestro día a día y del modelo de ciudad que estamos construyendo para los próximos años. De hecho, estamos en un momento histórico de enorme importancia en Sevilla, ante el mayor ciclo inversor en materia de transportes, infraestructuras, equipamientos o vivienda y el mayor proceso de transformación de la ciudad del siglo XXI, y todo ello planificado dentro del Plan Estratégico Sevilla 2030 y la Agenda Urbana", ha remarcado Muñoz.