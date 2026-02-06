El Museo de Alcalá (Sevilla) inaugura la muestra 'Nuevas incorporaciones a las colecciones artísticas municipales'

Muestra 'Nuevas incorporaciones a las colecciones artísticas municipales', en el Museo de Alcalá de Guadaíra. - AYTO.DE ALCALÁ

SEVILLA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha inaugurado la exposición 'Nuevas incorporaciones a las colecciones artísticas municipales', una muestra temporal que reúne 27 obras recientemente integradas en el patrimonio artístico municipal. La exposición presenta trabajos de diversos autores y disciplinas artísticas, reflejando la pluralidad creativa contemporánea.

Obras de los artistas Paco Lara, Juan Antonio Huguet Pretel, Manuel Arcenegui, Manuel Luna, Wenceslao Robles, Dorothea Von Elbe, Rafael Luna, Aníbal Álvarez, Emilio Sánchez Perrier, Rafael Cerdá Martínez, David Serrano, Francisco Martín Barea, Israel Tirado, José Salas Recacha, Melchor Balsera que pasan a formar parte de la colección municipal a través de distintas vías de adquisición, contribuyendo a enriquecer y ampliar el fondo artístico del Museo, informa el Consistorio en una nota de prensa.

En el acto de inauguración, el delegado de Cultura, Patrimonio y Museos, Christopher Rivas, ha asegurado que "estas 27 obras son de lo más variado y nos ayudan a completar esta planta alta del Museo durante estas dos semanas. El hecho de que una persona decida depositar y donar a esta institución una obra como las que tenemos aquí, habla mucho de lo bien que se ha trabajado en el Museo de Alcalá durante estos 20 años".

Estas dos décadas de trayectoria reflejan "un trabajo bien hecho y sostenido en el tiempo", que ha generado una "profunda confianza" entre los artistas y entre quienes conocen y siguen de cerca los movimientos artísticos. "Una confianza que se ha traducido en un gesto cada vez más habitual: el depósito y la donación de obras al museo".

"Los autores saben que aquí sus obras están cuidadas, valoradas y contextualizadas, y que no hay mejor lugar para el arte que el Museo Alcalá". Asimismo, ha agradecido a los artistas, coleccionistas y personas que han hecho posible que estas obras pasen a formar parte de la colección municipal y ha explicado "que asumimos estas incorporaciones como una responsabilidad para conservar, estudiar y compartir este patrimonio con la ciudadanía, hoy y en el futuro".

La exposición permanecerá abierta al público hasta el 19 de febrero, brindando a visitantes y amantes del arte la oportunidad de conocer las nuevas incorporaciones que pasan a formar parte del patrimonio cultural de la ciudad. Desde el Ayuntamiento y el Museo de Alcalá se invita a la ciudadanía a visitar esta muestra, que refuerza el compromiso municipal con la promoción y conservación del arte y la cultura local.