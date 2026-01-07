Navigalia vende más de 111.000 entradas en unas navidades en Sevilla con más de dos millones de viajeros en Tussam

Archivo - Imágenes del espectáculo "Navigalia, la magia está en el río" en una imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha hecho balance de las navidades en la ciudad. El alcalde, José Luis Sanz, ha indicado que han transcurrido "sin incidentes destacables" y que "todos los dispositivos han funcionado a la perfección".

En esta línea, ha destacado el "éxito" del evento Navigalia. El espectáculo ha vendido 111.264 entradas, el 86,29% del aforo, con cuatro días con una ocupación del 100%, según ha confirmado Sanz en una atención ante los medios este jueves en la Real Fábrica de Artillería.

"La excelente acogida del público no solo confirma el éxito de su organización, sino que también afianza a Navigalia como una experiencia única para disfrutar de la magia de la Navidad junto al río Guadalquivir", ha señalado Sanz, que ha cifrado la recaudación del evento en 180.000 euros.

TUSSAM REGISTRA MÁS DE DOS MILLONES DE VIAJEROS

En paralelo, Sanz ha indicado que más de 2,85 millones de viajeros utilizaron Tussam entre el 23 de diciembre y el 5 de enero, una cifra "prácticamente coincidente" con respecto al pasado año.

Precisamente, el 5 de enero fue el día con más viajeros, 321.018. Durante la tarde de ese día, el servicio fue gratuito para cubrir la alta demanda por la Cabalgata de Reyes Magos.

Por líneas destaca la línea 2 Puerta Triana - Heliópolis con 279.019 viajeros, seguida por las líneas radiales con terminal en la Plaza del Duque o Ponce de León, en concreto la línea 27, Sevilla Este-Plaza del Duque, con 163.796 viajeros y la 13, Pino Montano- Plaza del Duque, con 142.287 viajeros y el Tranvía con 154.917 viajeros.

Asimismo, Sanz ha agradecido el trabajo del personas de los servicios municipales que "han hecho posible con su esfuerzo y trabajo que la Navidad vuelva a ser un éxito en Sevilla".