Noches en los Jardines del Alcázar de Sevilla: Toda la programación de esta semana

Imagen de uno de los protagonistas de esta semana en las' Noches de los Jardines del Real Alcázar de Sevilla' - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La séptima semana de la XXVII edición de 'Noches en los Jardines del Real Alcázar de Sevilla', que se celebrará desde este martes, 4 al 8 de agosto, propone un recorrido por distintas expresiones del legado musical como el flamenco, el blues, el rock andaluz, la música de cámara y el primer Barroco. Además, incluyen una nueva cita del ciclo temático dedicado al 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla.

Según ha detallado el Ayuntamiento de Sevilla en una nota de prensa, el martes, 4 de agosto, el flamenco volverá al Alcázar con la actuación de Esther Merino, ganadora de la Lámpara Minera 2022 y del Melón de Oro, que presentará un recital que combina "tradición, sensibilidad y excelencia artística". Su repertorio ha recorrido algunos de los principales palos del flamenco, con especial protagonismo de los tangos y jaleos extremeños, reflejo de su identidad artística y de su vinculación con el legado de las grandes mujeres del cante.

El miércoles, 5 de agosto, 'Kid Carlos Trío', integrado por Kid Carlos (guitarra y voz), Lalu Cordón (bajo) y Stefano Di Rubbo (batería), ofrecerá una propuesta donde el blues de raíz "dialoga" con influencias del jazz, el funk y el rock, mediante composiciones originales con revisiones de grandes referentes como Willie Dixon, Freddie King, Peter Green o Stevie Ray Vaughan.

El siguiente día, 'Graci' Rodríguez y Manuel Soto 'Noly' presentarán 'El campo no tiene llave; raíces y sueños de libertad', un concierto que une flamenco, rock andaluz y canción de autor a través de un repertorio de composiciones originales, además de un homenaje a grupos fundamentales del rock andaluz como 'Triana', 'Alameda', 'Cai' y 'Medina Azahara'.

El viernes, 7 de agosto, el 'Dúo Almaclara', integrado por la violonchelista Beatriz González Calderón y la pianista Marta Policinska, presentarán 'Medianoche en París', un recital que se encuentra dentro del ciclo dedicado al 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla, mediante obras de Cécile Chaminade, Lili Boulanger, Enrique Granados, Mel Bonis y Manuel de Falla.

Así, el sábado, 8 de agosto, la soprano Cristina Bayón y el intérprete de instrumentos históricos Ramiro Morales ofrecerán 'Lady Madness (La locura en la música vocal del Seicento)', un recital dedicado a las escenas de locura y delirio amoroso en la música italiana del siglo XVII, a través de las denominadas 'arie di pazzia', el programa explora la fuerza expresiva del primer Barroco.