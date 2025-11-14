La nueva línea 60, que conecta Sevilla Este con el Hospital Macarena, entra en servicio este lunes

Archivo - Una motocicleta circula junto a un autobús de Tussam. Imagen de archivo. - FRANCISCO J. OLMO / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla pondrá en marcha el próximo lunes, 17 de noviembre, la nueva línea 60 de Tussam que va a unir el Distrito Este con el Hospital Universitario Virgen Macarena. Este nuevo servicio tendrá un horario de 7 a 22 horas de lunes a viernes y de 9 a 22 horas los sábados, contando con una flota de ocho autobuses.

Según una nota de prensa remitida por el Consistorio, este nuevo servicio tendrá su cabecera en la Avenida de la Aeronáutica, circulando posteriormente por Avenida de Las Ciencias, Avenida Emilio Lemos, Avenida Séneca, Avenida Ciudad de Chiva, Secoya, Alcalde Luis Uruñuela, Avenida Montes Sierra, calle Ada, Avenida Alcalde Manuel del Valle, Avenida de Llanes, Ronda Pio XII, Dr. Marañón, José Díaz y Avenida Concejal Jiménez-Becerril), finalizando en la Barqueta. Un total de 15 paradas con una longitud total de 27,6 kilómetros, entre ida y vuelta.

La terminal en Barqueta posibilitará el transbordo con líneas Circulares Interiores (C3 y C4) y Exteriores (C1 y C2) y líneas transversales como la 3 (Bellavista - Pino Montano) y 6 (Gta. San Lázaro - Hospital Virgen del Rocío). Contará con frecuencias de paso de 16 minutos en horario de mañana y 24 minutos en horario de tarde.

Por su parte, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado que se trata de una línea "muy demandada por los vecinos". Es la segunda línea nueva en el distrito Este tras la puesta en marcha del bus de tránsito rápido (BTR) o tranvibús el pasado mes de septiembre. Este servicio, que une Sevilla Este con Santa Justa, ha tenido 5.000 usuarios diarios en su primer mes.