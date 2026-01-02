Nuevas Generaciones del PP de Sevilla entregan juguetes para niños desfavorecidos a las Hijas de la Caridad

Nuevas Generaciones del PP entregan juguetes para niños desfavorecidos a las Hijas de la Caridad - PP DE SEVILLA

SEVILLA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Nuevas Generaciones de Sevilla ha hecho entrega este viernes de cientos juguetes a las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, gracias a la gran acogida por parte de los sevillanos a la decimonovena edición de la campaña solidaria 'Ningún niño sin juguete', puesta en marcha por la formación política juvenil a principios de diciembre.

Concluida la campaña, el presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, junto al secretario general del PP provincial, Agustín Aguilera, y al presidente de NNGG, Alejandro García Casares, han visitado el comedor benéfico de la Hijas de la Caridad, en el Pumarejo, para hacer entrega a esta congregación de todos los juguetes donados y que ahora serán repartidos por las hermanas entre familias con una difícil situación económica, informa en una nota de prensa.

Ricardo Sánchez y García Casares han agradecido la colaboración de los sevillanos para que esta iniciativa, un año más, haya sido "todo un éxito". Así, además, el presidente del PP de Sevilla ha puesto en valor el esfuerzo realizado por parte de todos los miembros de NNGG de Sevilla por mantener viva dicha campaña solidaria.

En este sentido, ha resaltado también la labor de la Hijas de la Caridad para que todos los niños de familias desfavorecidas que atienden a diario, tengan un regalo la próxima mañana del 6 enero, así como la labor que realizan diariamente desde el comedor que gestionan y desde el que atienden a decenas de sevillanos en situación de vulnerabilidad.

Por su parte, Alejandro García ha señalado que esta campaña, que se desarrolla desde hace 19 años de manera ininterrumpida, demuestra "el compromiso de los jóvenes con la sociedad, especialmente con aquellos que más lo necesitan y, en este caso, con los más pequeños".