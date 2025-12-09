Nuevas Generaciones del PP Sevilla entregan juguetes para niños desfavorecidos en una nueva edición de su usual campaña

Presentación campaña 'Ningún niño sin juguete' de las Nuevas Generaciones del Partido Popular (NNGG) de Sevilla - PP

SEVILLA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las Nuevas Generaciones del Partido Popular (NNGG) de Sevilla han puesto en marcha la campaña navideña 'Ningún niño sin juguete', que este año cumple su decimonovena edición. El objetivo de la campaña es garantizar que todos los niños reciban un regalo la mañana del 6 de enero, coincidiendo con la llegada de los Reyes Magos. Los juguetes recogidos serán entregados a las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, en el Pumarejo, para su posterior distribución entre familias en situación de vulnerabilidad económica.

Según ha enmarcado el partido en una nota, para facilitar la participación ciudadana, se han habilitado varios puntos de recogida. Los interesados pueden llevar los juguetes a la sede del PP de Sevilla y a distintos municipios de la provincia donde NNGG desarrollará la campaña. También se organizarán puntos específicos en jugueterías de la ciudad en fechas concretas, con horarios desde las 17,30 horas.

La iniciativa solidaria ha sido presentada durante la jornada por el presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, y el presidente provincial de NNGG, Alejandro García Casares.

En este contexto, Sánchez ha destacado la importancia de la iniciativa y ha animado a los sevillanos a colaborar: "La ilusión y la magia no entiende de dificultades económicas. Pedimos que todos sumen y aporten su granito de arena porque la causa lo merece", ha apostillado.

Por su parte, García Casares ha resaltado la implicación de los voluntarios y ha subrayado que la campaña es uno de los momentos más esperados por los miembros de NNGG, al estar dirigida a los niños que celebran la festividad con mayor ilusión.