La obra del Festival de Ópera de Sevilla que sumerge al espectador en la ceguera: "Trasciende los sentidos, es compleja"

SEVILLA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Pensar en ópera suele evocar grandes escenarios, vestimentas cuidadas y el semblante imponente de los protagonistas. Sin embargo, aquellos espectadores que acudan el próximo viernes y sábado, 10 y 11 de octubre respectivamente, a la Sala Escénica de la Real Fábrica de Artillería de Sevilla para asistir a 'Es lo contrario', una de las obras del Festival de Ópera de la ciudad hispalense, vivirán durante una hora una experiencia completamente distinta: sumidos en la oscuridad absoluta, serán invitados a percibir el espacio y la música como lo harían personas ciegas.

"Quería hacer una experiencia diferente: poner al público en una posición extraña, de corte, para que escuchara de otra manera. No es un concierto más ni una obra de teatro más, sino una experiencia compleja. Se trata de invitar a reflexionar sobre nuestros sentidos y de descubrir cómo, al privarnos de la vista, los demás se agudizan y nos permiten acceder a percepciones nuevas", ha indicado en una entrevista a Europa Press el compositor del espectáculo, César Camarero.

Sin embargo, la oscuridad no es un mero instrumento con el que situar al espectador en la experiencia sensorial de las personas con discapacidad visual, también se enlaza con un argumento que refleja la confusión y el desconcierto de los propios personajes ciegos de la obra, que intentan orientarse sin ver y enfrentarse a lo desconocido.

"La cuestión principal es que los personajes se han perdido, y el público, al no ver, experimenta de manera directa cómo perciben ellos el espacio y la situación. No es gratuito, sino que está sacado de la propia trama de la obra", ha añadido al respecto Camarero.

FILOSOFÍA, ARTE Y CONCIENCIA SOCIAL

Para conformar este marco, los músicos y los actores, estos últimos en su mayoría afiliados a la ONCE, se colocan estratégicamente alrededor del público, de manera que cada sonido y cada voz contribuyen a crear un espacio sonoro envolvente, donde la percepción auditiva se convierte en la guía principal de la experiencia.

El compositor, Premio Nacional de Música 2006, se ha servido de su conocimiento de la música contemporánea y de la colaboración con el Zahir Ensemble y la ONCE, para dar forma a una obra basada en Los ciegos de Maurice Maeterlinck.

El proyecto nace de la combinación de tres inquietudes: la filosófica, la social y la artística. En él, Camarero reflexiona sobre la función de los sentidos y la posibilidad de descubrir nuevas percepciones, mientras invita al público a experimentar la realidad de quienes no pueden ver.

La obra también se enmarca en reflexiones sobre la percepción y el cerebro, siguiendo las ideas del neurólogo y escritor Oliver Sacks. Tal como él señalaba, y en palabras reproducidas por Camarero, "cuando se priva temporalmente de un sentido, los demás se agudizan y revelan capacidades que normalmente permanecen latentes".

UNA OBRA DISRUPTORA

Camarero traslada este principio al escenario: la ausencia de visión intensifica la experiencia sensorial y ofrece una nueva forma de percibir la música y la acción teatral.

La música, elemento central de toda ópera, aquí adquiere un papel aún más relevante: al privar a los espectadores de la vista, cada sonido se convierte en guía, en narración y en eje de la experiencia, transformando la obra en un viaje sensorial que rompe con las estructuras habituales del teatro.

'Es lo contrario' tiene prevista su escenificación los días 10 y 11 de este mes en sala escénica de la Real Fábrica de Artillería de Sevilla a las 22,00 horas, dentro de la programación de I Festival de Ópera de Sevilla.