Observatorio de Igualdad de RTVE aborda en el Festival de Cine de Sevilla la explotación sexual a mujeres discapacitadas

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SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio de Igualdad de RTVE ha participado en el Festival de Cine Europeo de Sevilla con una jornada centrada en la violencia sexual contra las mujeres con discapacidad y en el papel del audiovisual y los medios de comunicación para visibilizar estas realidades.

Según ha detallado la Corporación en una nota de prensa, la actividad, celebrada en el CICUS ha incluido la proyección del cortometraje documental 'Abril, hoy no es invierno', de Mabel Lozano, seguida de un coloquio con la directora en el marco de Órbitas, la sección de actividades paralelas del festival, donde la cineasta ha reflexionado sobre las dificultades de difusión del cine documental y el potencial de la ficción para llegar a un público más amplio, especialmente a jóvenes.

En este contexto, Mercedes de Pablos, presidenta del Observatorio e integrante del Consejo de Administración de la Corporación RTVE, ha destacado el papel de los festivales de cine como espacios de visibilidad e intercambio entre profesionales del sector audiovisual. "Los festivales son importantísimos como escaparate y como lugar de reunión", ha señalado.

Por su parte, Beatriz Aparicio, jefa de unidad del Observatorio de Igualdad, ha subrayado la importancia de foros como el celebrado en Sevilla para escuchar de primera mano a las mujeres del sector audiovisual, conocer sus reivindicaciones e identificar los retos pendientes en materia de igualdad. "Tenemos muy limitadas las ventanas, por lo tanto, llegamos mucho menos de lo que nos gustaría", ha señalado.

A la jornada han asistido también las consejeras de la Corporación RTVE María Solana y Marta Ribas, así como Gervasio Iglesias, subdirector de Cine de RTVE, y Diego Garcés, director del Centro de Producción de RTVE en Andalucía, quienes han acompañado al Observatorio en esta iniciativa.

Estrenado en 2025 en el Festival de San Sebastián y reconocido con el Premio Fugaz 2026 al Mejor Cortometraje Documental, 'Abril, hoy no es invierno' ha dado origen a su primer largometraje de ficción, recientemente rodado y con la participación de RTVE.

VIOLENCIA SEXUAL Y DISCAPACIDAD: UNA REALIDAD CON MÚLTIPLES BARRERAS

Basado en hechos reales, 'Abril, hoy no es invierno' aborda la historia de una mujer con parálisis cerebral que sufrió explotación sexual durante más de 20 años en su propio hogar, a manos de miembros de su familia y de otros agresores.

En este sentido, Mabel Lozano ha alertado de la violencia sexual que sufren las mujeres con discapacidad, especialmente en ámbitos de confianza y dependencia, así como de las dificultades que encuentran para denunciar estas agresiones.

Durante el coloquio, la directora también ha cuestionado los prejuicios que asocian erróneamente la discapacidad física con la intelectual y ha defendido la necesidad de abordar estas historias desde el respeto a las víctimas. "Hace mucho tiempo que decidí que no podía hacer pornografía del sufrimiento", ha afirmado Mabel Lozano, quien ha subrayado la importancia de los derechos humanos en su trabajo.

Según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2024, del Ministerio de Igualdad, el 4,6% de las mujeres con una discapacidad reconocida igual o superior al 33% ha sufrido una violación fuera del ámbito de la pareja a lo largo de su vida, frente al 3,1% de aquellas sin discapacidad reconocida o con un grado inferior al 33%.

Estas cifras han puesto de relieve la necesidad de visibilizar estas violencias y garantizar recursos de atención y protección accesibles, como la responsabilidad de los medios en la "visibilización de lo invisible".

Asimismo, el coloquio ha permitido profundizar en la responsabilidad del cine y los medios de comunicación a la hora de representar la violencia sexual, en un marco en el que Beatriz Aparicio ha abierto el diálogo planteando las posibilidades del documental y la ficción para sensibilizar y llegar a diferentes públicos, a la vez que ha hecho hincapié en las decisiones éticas y estéticas que deben afrontar quienes crean contenidos audiovisuales para evitar la revictimización de las mujeres.

En este sentido, Mabel Lozano ha reivindicado una mirada cinematográfica comprometida con las víctimas: "Te acostumbras al dolor y yo no me quiero acostumbrar al dolor, yo quiero que me duela", ha afirmado la directora, quien ha insistido en la necesidad de evitar que el sufrimiento de las mujeres "se convierta en espectáculo".

En esta línea, el debate ha destacado también la importancia de "superar los estereotipos asociados a la discapacidad y evitar los relatos que reducen a las mujeres a su condición de víctimas". Reconocer su autonomía, darles voz y garantizar una representación respetuosa con sus derechos y su dignidad han sido otras de las cuestiones abordadas.

UN ENCUENTRO DE TRABAJO CON LAS PROFESIONALES DE AAMMA

El Observatorio de Igualdad de RTVE ha mantenido también un encuentro de trabajo con las socias de la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales (AAMMA), celebrado en el marco de FRAME Sevilla, el programa de industria del festival.

Durante el encuentro, Mercedes de Pablos ha destacado el papel de las asociaciones de mujeres en el impulso de la igualdad dentro del sector audiovisual y la importancia del trabajo colectivo para avanzar hacia una mayor representación femenina. "Las asociaciones de mujeres nos devolvéis la importancia de lo colectivo", ha destacado.

Asimismo, ha planteado la conveniencia de hablar de "reequilibrio positivo" en lugar de "discriminación positiva", una reflexión que pone el acento en la necesidad de corregir las desigualdades estructurales y avanzar hacia una igualdad efectiva.

Se han abordado también cuestiones como el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad en la industria audiovisual, el apoyo a las directoras noveles, el edadismo que afecta a las actrices y la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención del acoso en los rodajes.

Del mismo modo, se ha planteado la posibilidad de avanzar hacia nuevas herramientas y criterios de evaluación de la igualdad en las producciones audiovisuales. El encuentro ha permitido reflexionar sobre la importancia de visibilizar y reconocer la contribución de las mujeres al sector audiovisual.

En esta línea, el Observatorio ha presentado su proyecto de recuperación de la memoria de las pioneras de RTVE, una iniciativa que busca hacer justicia a su legado y poner en valor su aportación a la historia de la Corporación, coincidiendo con la conmemoración de los 90 años de la radio y los 70 de la televisión públicas en España.