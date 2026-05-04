La oficina de comunicación audiovisual de Alcalá (Sevilla), entre las finalistas en los Premios Anillos de Oro

La oficina de comunicación audiovisual de Alcalá (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha anunciado este lunes que la oficina de promoción audiovisual, Film Office , ha sido seleccionada como una de las cinco finalistas en la categoría de 'Mejor Film Commission / Office' en la primera edición de los Premios Anillos de Oro.

Según ha expresado en una nota de prensa el delegado municipal de Turismo, Christopher Rivas, esto supone un "hito" que "sitúa a la oficina de rodajes alcalareña en la élite del sector audiovisual español". El responsable municipal ha destacado la labor de la Film Office de Alcalá y la colaboración con la Andalucía Film Commission.

El consistorio, en este sentido, ha enmarcado que Alcalá actuó como plató natural en producciones como 'La Peste' y ha destacado la candidatura a los Premios Anillos de Oro de 'El Marqués'.