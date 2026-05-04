La oficina de comunicación audiovisual de Alcalá (Sevilla), entre las finalistas en los Premios Anillos de Oro

La oficina de comunicación audiovisual de Alcalá (Sevilla)
La oficina de comunicación audiovisual de Alcalá (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA
Europa Press Andalucía
Publicado: lunes, 4 mayo 2026 18:29
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ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha anunciado este lunes que la oficina de promoción audiovisual, Film Office , ha sido seleccionada como una de las cinco finalistas en la categoría de 'Mejor Film Commission / Office' en la primera edición de los Premios Anillos de Oro.

Según ha expresado en una nota de prensa el delegado municipal de Turismo, Christopher Rivas, esto supone un "hito" que "sitúa a la oficina de rodajes alcalareña en la élite del sector audiovisual español". El responsable municipal ha destacado la labor de la Film Office de Alcalá y la colaboración con la Andalucía Film Commission.

El consistorio, en este sentido, ha enmarcado que Alcalá actuó como plató natural en producciones como 'La Peste' y ha destacado la candidatura a los Premios Anillos de Oro de 'El Marqués'.

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