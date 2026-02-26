Orden de búsqueda y captura contra un varón acusado de apuñalar en el cuello a un anciano en su hogar en Écija (Sevilla)

Archivo - Fachada de la Audiencia Provincial de Sevilla - MARÍA JOSÉ LÓPEZ - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un juzgado de Sevilla ha puesto este miércoles en busca y captura a un varón acusado de delitos de homicidio en grado de tentativa y lesiones tras presuntamente apuñalar en el cuello a un anciano con arma blanca tras una discusión que tuvo lugar con un tercer hombre, el hijo de la víctima, en un bar de la localidad sevillana de Écija. Ello se debe a que el mismo no se ha presentado a su última declaración dentro del proceso de la instrucción del caso. Por los hechos enfrenta una petición fiscal de ocho años de prisión.

Así, tal y como han enmarcado fuentes próximas al caso, el hombre se encuentra un un estado de rebeldía, dado que no habría atendido a los últimos requerimientos judiciales. De esta forma, el juicio, fijado para este miércoles 26 de febrero en la Audiencia Provincial de Sevilla, ha quedado suspendido.

Según han enmarcado fuentes del Ministerio Público, los hechos se remontan a agosto de 2022, momento en el que el acusado mantuvo una discusión con el hijo del herido en un establecimiento de la localidad mencionada. La misma se habría producido tras una disputa entre ambos por un móvil. Posteriormente, se digirigió al domicilio de la víctima y realizó un ataque con un arma blanca en el cuello de la misma.

En el momento de los hechos, la Policía Nacional remitió un relato a través de una nota de prensa, consultada por Europa Press, en la que expresó que los agentes desplazados hasta el lugar del incidente comprobaron, a través de una ventana, que el suelo del domicilio se encontraba cubierto de sangre y había un varón semiinconsciente tirado en el mismo.

Así, pudieron observar que el mismo presentaba heridas de gravedad que indicaban haber sido producidas por un objeto "contundente y cortante". La avanzada edad del individuo hizo que se temiera por su vida, reconocía entonces la Policía.