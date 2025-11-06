Los Palacios (Sevilla) destina una inversión de 2,4 millones del Pfoea 2025 a empleo, accesibilidad y mejora de colegios

Reunión de trabajo Pfoea 2025 en el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca, en Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA (SEVILLA), 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca (Sevilla) ha presentado los proyectos incluidos en el Programa de Fomento de Empleo Agrario (Pfoea) 2025, que se ejecutarán a lo largo de 2026, con una inversión global de 2.419.596 euros, la más alta registrada hasta ahora en el municipio dentro de este programa.

Según ha informado el Consistorio en una nota, de esta cantidad, 1.406.663 euros se destinan a mano de obra, lo que permitirá la contratación de 798 personas, y 1.012.931 euros a materiales, con una aportación municipal récord de 379.932 euros, que supone un aumento respecto al ejercicio anterior.

El alcalde, Juan Manuel Valle (Izquierda y Progreso-Izquierda Unida), ha subrayado que esta inversión "demuestra el compromiso firme del Gobierno municipal con el empleo, con la mejora de las infraestructuras públicas y con el desarrollo equilibrado de todo el municipio y nuestras pedanías".

Los siete proyectos contemplados en el Pfoea 2025 se centran en la eliminación de barreras arquitectónicas, la mejora de acerados e infraestructuras, la rehabilitación de edificios públicos y colegios, así como la ampliación de zonas verdes. Entre las actuaciones más destacadas figuran la reurbanización de la parcela M-4 en el antiguo recinto ferial, donde se prevé la futura construcción de 29 viviendas de protección oficial en régimen de autoconstrucción, y la modernización del Centro de Formación y Empleo "Juan José Baquero".

El Ayuntamiento también intervendrá en el CEIP Miguel de Cervantes, donde sustituirá la valla perimetral por un cerramiento moderno tipo EXPO y realizará trabajos de pintura y mejora en los colegios Cervantes y Pablo Ruiz Picasso.

Valle ha lamentado que "la Junta de Andalucía sigue sin invertir en nuestros centros educativos", y ha afirmado que el Consistorio "continuará actuando para garantizar que los escolares estudien en las mejores condiciones posibles".

Las actuaciones incluyen además mejoras en el arbolado público, zonas verdes y plazas del municipio y sus pedanías, así como la eliminación de barreras arquitectónicas en diversas calles. Según el alcalde, estos proyectos suponen "una importante inyección de empleo y una mejora sustancial en la calidad de vida de los vecinos y vecinas".

El programa contribuye a la consecución de ocho Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y a varios proyectos estratégicos de la Agenda Urbana Municipal, entre ellos la potenciación del Plan de Accesibilidad, el fomento de la rehabilitación de edificios públicos y el Plan Municipal contra el Cambio Climático.