Paradela destaca en Sevilla el "éxito empresarial" de Bulnes hasta convertirse en "referente de la industria andaluza"

1085460.1.260.149.20260508162554 Paradela destaca el éxito empresarial de Grupo Bulnes en un acto conmemorativo por su 70 aniversario, junto al Muelle de la Sal. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha intervenido en Sevilla en los actos del 70º aniversario del grupo empresarial Bulnes Eurogroup, donde ha destacado que esta efeméride celebra también "la historia de un éxito empresarial", la de Rodamientos Bulnes.

De la mano de Manuel Bulnes Ávila, un emprendedor "con gran iniciativa y visión estratégica", empezó esta firma empresarial en 1956, y ha continuado "gracias al esfuerzo y la exigencia, el compromiso con la innovación y la capacidad de adaptación necesaria para seguir prosperando", ha destacado en un comunicado.

Paradela ha señalado que Grupo Bulnes "ha pasado de ser una empresa local a convertirse en todo un referente de la industria andaluza actual, con grandes perspectivas de crecimiento y liderazgo y las mejores condiciones para competir en el mercado".

Asimismo, el consejero del ramo ha señalado que dicho grupo empresarial es un referente en su apuesta por la modernización y la sostenibilidad, por la diversificación de productos y la expansión empresarial, "pues trabaja en sectores estratégicos como la minería, la energía, la agroindustria, la automoción o el sector siderúrgico, entre otros".

Por último, el consejero ha afirmado que Grupo Bulnes "sigue representando los valores que identifican a la empresa familiar: cultura del esfuerzo, confianza y profesionalidad, responsabilidad con el cliente, compromiso con la creación de riqueza y empleo y arraigo en el territorio". Y es "un ejemplo del equilibrio entre la tradición y la vanguardia; entre la esencia de un legado y una indiscutible proyección de futuro".