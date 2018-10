Participa propone ayudas municipales "de emergencia" para los afectados de IDental

Publicado 06/07/2018 17:20:35 CET

SEVILLA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz municipal de Participa Sevilla y también secretaria general de Podemos Sevilla, Susana Serrano, iniciará la próxima semana una ronda de contactos con los diferentes grupos municipales para explorar la posibilidad de la apertura de una línea extraordinaria de ayudas "de emergencia" a las personas damnificadas por el cierre de las clínicas dentales de la cadena IDental.

"Tenemos a miles de personas en Sevilla con graves problemas de salud que necesitan urgente apoyo sanitario, jurídico, psicológico y el Ayuntamiento puede y debe ayudar", explica Serrano, avisando de la "estafa" sufrida por miles de personas a manos de esta cadena de clínicas dentales.

Serrano, que se ha reunido en varias ocasiones con los afectados y que ha acudido a sus asambleas y actos de protesta, entiende que la presunta estafa a personas con precariedad económica es "un auténtico crimen", toda vez que "han engañado a personas que se han endeudado con financieras para tener tratamientos dentales por salud, no por estética, y ahora tienen que seguir pagando los préstamos sin tener ese tratamiento".

La concejal lamenta que ante ello haya "una respuesta muy lenta por parte de las diferentes administraciones, cuando tenemos casos urgentes y muy graves de personas que necesitan quitarse la sutura de intervenciones recientes que no encuentran atención".

Según cálculos de la recién creada Asociación Sevillana Afectados Idental (ASAI), sólo en Sevilla capital hay "más de 20.000 personas damnificadas", cifra que se dobla en el conjunto de la provincia. Según fuentes de esta asociación, la provincia de Sevilla es la más afectada y pudiera concentrar al diez por ciento de los afectados de toda España, quienes mantienen compromisos de pago de préstamos con financieras con objeto de financiar los tratamientos que no han llegado a recibir o que se han interrumpido bruscamente por el cierre de las clínicas.

"Estas personas corren el riesgo si no pagan de entrar en morosidad y es fundamental que las administraciones intervengan para evitarlo, puesto que no se puede pagar por un tratamiento que no existe", según Serrano, que pide "el acceso de las personas afectadas a sus expedientes clínicos, lo que es fundamental para posteriores reclamaciones jurídicas".

La secretaria general de Podemos Sevilla señala al respecto que "si hace un año se constató la mala praxis de Idental, no se entiende que la Junta no tomara medidas y puede haber por tanto dejación de funciones o incluso negligencia, como señala la Marea Blanca".