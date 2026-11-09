Pedro Sánchez abrirá campaña del 29N con un acto el jueves 12 por la tarde en el Palacio de Congresos de Sevilla

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero (i), y el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), en el primer acto de precampaña de las elecciones del 29N. A 10 de octubre de 2026 en Dos Hermanas (Foto de archivo). - María José López - Europa Press

SEVILLA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE y candidato a la reelección como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abrirá su campaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre con un acto programado para el próximo jueves, 12 de noviembre, a las 19,00 horas en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, Fibes.

Así lo ha anunciado este lunes en una rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla el secretario adjunto de Organización del PSOE andaluz, Alejandro Moyano, quien ha augurado que va a ser "un gran mitin de arranque de campaña en Sevilla, una provincia socialista que va a demostrar una vez más lo que significa que se arranque una campaña en nuestra tierra", según ha añadido.

Moyano ha adelantado que en dicho mitin participará también la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, así como contará con la asistencia de los candidatos socialistas al Congreso y al Senado por las ocho provincias andaluzas, así como de "las direcciones provinciales" del PSOE-A y los diputados que componen el Grupo Parlamentario Socialista "cuando termine la votación" del Pleno previsto para este jueves en el Parlamento andaluz, además de la Ejecutiva Regional del PSOE-A "al completo", según ha detallado.

El representante del PSOE-A ha comentado que el espacio de Fibes donde se llevará a cabo el mitin "tiene un aforo de unas 3.300-3.500 personas" aproximadamente, y "posibilidad de desborde", y ha dicho que espera que sea "un éxito" como el que, según ha valorado, se produjo en el acto con el que Pedro Sánchez abrió su precampaña el pasado mes de octubre en Dos Hermanas (Sevilla).

"Estamos completamente convencidos de que habrá desborde, porque la gente tiene ganas e ilusión por ver al presidente, y por escuchar también las medidas que tiene el Partido Socialista de cara" a las elecciones generales, ha señalado Alejandro Moyano.

"MUCHA ILUSIÓN" ANTE EL INICIO DE CAMPAÑA

En esa línea, ha comentado que desde el PSOE de Andalucía están "preparados para afrontar una campaña de las elecciones generales con mucha ilusión, mucho optimismo, y también con un rumbo puesto hacia el progreso que debe seguir gobernando" España.

Ha añadido que se ha visto "cómo es posible ganarle al algoritmo, a la ultraderecha y a la derecha", con "acciones que protagonicen políticos que quieran simplemente poner a las personas por encima de los intereses de los políticos, de sus propios partidos y de sus propios intereses particulares".

"Hemos visto cómo se ha podido frenar esa ola ultraderechista en Brasil, y en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, y estamos completamente convencidos de que España seguirá esa senda de parar la ola ultraderechista que azota nuestra actualidad política en todo el mundo", ha comentado Alejandro Moyano.

Ha subrayado que los españoles se juegan "mucho" en esta cita electoral del 29 de noviembre, en la que "la gente se va a jugar literalmente el poder vivir una vida digna en esta tierra, o simplemente sobrevivir cuando empiecen de nuevo los recortes, los 'hachazos' a los presupuestos que hagan que los servicios públicos se vean debilitados".

El dirigente del PSOE-A ha agregado que su partido va a poner encima de la mesa de la campaña electoral "el fortalecimiento de los servicios públicos frente a los recortes" que, en su opinión, pueden traer la derecha y la extrema derecha.

En esa línea, ha reivindicado que los socialistas desde el Gobierno han "subido las pensiones, el Salario Mínimo Interprofesional y las becas", mientras que la "derecha y ultraderecha anuncian de soslayo que las pensiones, como están planteadas, no son sostenibles", así como consideran que "el mercado de la vivienda está correcto", por lo que "no hay que tocarlo, no hay que intervenir en él".

De esta manera, Moyano ha sostenido que PP y Vox "tienen muy claro cuál es" su "hoja de ruta", que es la de "seguir favoreciendo a los que más tienen para perjudicar a la clase media y trabajadora de nuestro país", según ha advertido.

Frente a ello, ha apuntado que el PSOE va a llevar a cabo "una campaña limpia, propositiva, positiva", en la que los socialistas van a "poner medidas encima de la mesa frente al fango" y a la "deshumanización que tienen por bandera los políticos" de "la derecha y la ultraderecha en este país".

De igual modo, ha remarcado que "una de las acciones más importantes" de la campaña socialista pasará por "movilizar a la gente progresista de este país" para que se vote "en masa" el día de las elecciones y así "seguir teniendo un país que luche por la progresividad, que luche por nuestros derechos y libertades", ha agregado.

ENCUESTAS

Por otro lado, a preguntas de los periodistas sobre los resultados de las encuestas sobre intención de voto que se están publicando en los medios de comunicación de cara a la cita del 29N, Moyano ha señalado que las del año 2023 --cuando las anteriores elecciones generales-- "demostraron que son una foto en un momento particular", en el que "se le hace una pregunta a una persona en concreto en un momento de ese día", cuando dicho ciudadano "responde lo que buenamente quiere responder".

Ha agregado que "encuestas hay de todo tipo", y en el año 2023 se demostró que "la mejor encuesta es el día de las votaciones", según ha aseverado antes de manifestar en esa línea que "las urnas están vacías, y cuando se abren los colegios electorales no hay ningún voto dentro" de ellas al comenzar la jornada de votación.

De esta manera, ha incidido en defender que los socialistas están "muy bien, muy contentos", y cuentan con datos propios, así como piensan que "la derecha y la ultraderecha saben perfectamente lo que se les avecina", y "por eso no están tan eufóricos como ellos quisieran estar", ha abundado para concluir.