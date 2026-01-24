Piden en Sevilla siete años de cárcel tras romper por tercera vez orden de protección y amenazar a expareja: "Te mataré"

Archivo - Detalle de la fachada principal de la Audiencia Provincial de Sevilla , a 21 de junio de 2022 en Sevilla (Andalucía, España) - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

La Fiscalía de Sevilla solicita siete años de prisión para un acusado de quebrantar, por tercera vez en un periodo de tres meses, una orden de alejamiento hacia su expareja, con la que tenía una hija de diez años. Así, se dirigió hacia la vivienda de la mujer profiriendo insultos como "hija de puta" o amenazas como "te voy a matar", todo ello con la menor residiendo en esos momentos en el domicilio. Finalmente, llegó a "agarrar con fuerza" por el cabello a la mujer, incluso golpeándola, hasta ser auxiliada la misma por su hermano, que concluyó el episodio. El Ministerio Público considera que los hechos narrados son constitutivos de presuntos delitos de amenazas leves en el ámbito de violencia sobre la mujer, leve de vejaciones injustas, de lesiones en el ámbito de violencia sobre la mujer y de quebrantamiento de medida cautelar.

Según el escrito de conclusiones provisionales, consultado por Europa Press, consta sobre el investigado una orden de protección a favor de la mujer dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Dos Hermanas, que impedía al mismo acercarse a ella a una distancia inferior a 300 metros, así como cualquier tipo de comunicación.

Cabe mencionar que, según el escrito, el acusado había sido condenado a seis meses de prisión por la comisión de un delito de quebrantamiento de medida cautelar en abril de 2025 y a cuatro meses de prisión, por el mismo motivo, en mayo de ese año.

Así, según el relato de los hechos, el último de los mencionados episodios se remonta a junio de 2025, momento en el que el procesado "con total desprecio" hacia el contenido de la resolución "se dirigió al domicilio" donde residía la víctima y "comenzó a llamarla profiriendo gritos y arrojando piedras hacia la ventana".

Según la Fiscalía, "ante tal situación, y por encontrarse la hija de ambos en la vivienda, aquella decidió bajar, procediendo el acusado, con ánimo de amedrentarla y atentar contra su integridad física" a proferir insultos como "hija de puta", "cabrona", "guarra", "asquerosa", "me cago en tus muertos", "voy a matarte".

A su vez, enmarca, "le agarró del pelo con fuerza, propinándole fuertes golpes en la cabeza y en el rostro, arrojándola al suelo e inmovilizándola, colocándole la rodilla en la zona del tórax y agarrándola con fuerza por el cuello". El episodio fue interrumpido por el hermano de la afectada, que pudo auxiliarla.

"A consecuencia de la agresión, la afectada sufrió lesiones consistentes en contusiones corporales, dolor en cuero cabelludo o mordiscos en mano y pierna", entre otros, así como la "pérdida traumática de un diente", que requirieron para su reparación gastos odontológicos que ascienden a 240 euros, reclamados por la misma.

Así, a juicio del Ministerio Público, los hechos son constitutivos de sendos delitos de vejaciones injustas, de amenazas leves en el ámbito de violencia sobre la mujer, de lesiones en el ámbito de violencia sobre la mujer y de quebrantamiento de medida cautelar, hechos por los que el acusado responde en concepto de autor.

Además, subraya que concurre el agravante de reincidencia en relación al delito de quebrantamiento de medida cautelar, dado que, recordemos, el investigado habría repetido la conducta hasta en tres ocasiones, y la circunstancia agravante de parentesco en relación al delito de lesiones.

Por ello, el acusado enfrenta una petición fiscal de siete años de prisión de cara a un juicio fijado para el día 26 de este mes en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla.