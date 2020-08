Pimentel asegura que la ampliación del tranvía supondrá "una gran revolución verde" para los vecinos de Nervión

SEVILLA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, ha asegurado este lunes que las obras de ampliación del tranvía desde San Bernardo a la estación de Santa Justa supondrán "una gran revolución verde" para los vecinos de Nervión que, gracias a estos trabajos, "contarán con dos grandes bulevares sostenibles en las avenidas Luis de Morales y San Francisco Javier".

Así ha querido salir al paso de las "críticas infundadas" de varios colectivos que "han cuestionado sin argumentos sólidos la sostenibilidad del proyecto" que, sin duda, "supondrá una mejora evidente de la movilidad en la zona" y "permitirá conectar en solo unos minutos dos de los intercambiadores de transportes más importantes de nuestra ciudad", ha señalado en un comunicado.

Pimentel ha asegurado que el proyecto de ampliación del tranvía cuenta con un "amplio respaldo de la sociedad civil, empresarios de la zona y vecinos de Nervión", que verán cómo las obras llevarán aparejadas unos trabajos de reurbanización "que también mejorarán la calidad de vida del entorno". En este sentido, ha añadido que no solo se trata de adecuar el trazado del tranvía sino que, además, será una "ocasión perfecta" para mejorar acerados, apostar por la accesibilidad y "poner fin a las deficiencias urbanísticas que presentan estas calles desde hace ya demasiados años". Una "reurbanización integral" a la que acompañará también "la plantación de nuevos árboles que harán el trazado más sostenible y llenarán de sombras los paseos peatonales", ha dicho.

El líder de Cs en el Consistorio hispalense ha recordado el compromiso que el grupo municipal de Ciudadanos adquirió cuando dio su apoyo al proyecto para que la ampliación del tranvía "le cueste lo menos posible a los sevillanos". "El proyecto ha concurrido a las convocatorias de fondos europeos que prevén ayudas para la adecuación de infraestructuras como ésta, basadas en la sostenibilidad".

"Además, el proyecto permitirá el impulso de la obra pública como uno de los motores principales para la necesaria reactivación económica y social de la ciudad tras la crisis derivada de la pandemia de la Covid-19", ha indicado.

Pimentel ha asegurado que la ampliación del tranvía a Santa Justa "no se entendería si no tuviera continuidad hasta el centro de la ciudad", de modo que "llegue a conectar la estación con la Campana a través del eje Puerta Osario-Encarnación". Un modelo de movilidad para el futuro que "tendrá también el respaldo de este grupo municipal". Así, ha añadido que, "tal y como advirtió recientemente el delegado de Movilidad, Juan Carlos Cabrera (PSOE), será imposible plantear una regulación del vehículo privado en el Casco Antiguo si no hay una apuesta clara por el transporte público" y se ofrecen soluciones "a un déficit que ya hizo fracasar el Plan Centro hace una década", ha concluido.