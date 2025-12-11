El Plan Sevilla 2030 permitirá rehabilitar la Real Casa de Postas de La Luisiana con 712.000 euros

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández (c), junto a la alcaldesa de La Luisiana (Sevilla), María del Valle Espinosa, posa en una foto tras visitar proyectos financiados por la institución provincial en la localidad sevillana. - EDUARDO BRIONES / EUROPA PRESS

LA LUISIANA (SEVILLA), 11 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha visitado este jueves La Luisiana para conocer el proyecto de rehabilitación de la Real Casa de Postas, que recibe una subvención de 712.000 euros dentro del Programa Sevilla 2030, destinado a impulsar inversiones en pequeños y medianos municipios.

Según ha enmarcado la institución provincial en una nota, el edificio, "el más importante de carácter civil en la localidad y datado en el siglo XVIII", se encuentra muy cerca del Ayuntamiento y será recuperado como un espacio público y patrimonial para el uso de los vecinos. Fernández ha destacado que se trata de un proyecto "emblemático e identitario" y ha subrayado la importancia de que los habitantes de La Luisiana "hagan suyo" este espacio, que podrá destinarse a reuniones, charlas y pequeños congresos.

Al hilo, el presidente provincial ha enmarcado que Sevilla 2030, dotado con 140 millones de euros y estructurado en diez líneas de actuación, permitirá a municipios como La Luisiana ejecutar proyectos que de otro modo tardarían años en materializarse. También ha puesto en valor la experiencia de la Diputación en la gestión de otros fondos, como el Plan Actúa, el Plan Contigo, el Más Sevilla y el 107, que han financiado intervenciones medioambientales, urbanas y de eficiencia energética en la localidad.

Por su parte, la alcaldesa, María del Valle Espinosa, ha destacado la relevancia histórica de la Casa de Postas, vinculada a la creación de La Luisiana, y ha subrayado la necesidad de la inversión para salvar el edificio y darle funcionalidad.

La visita también ha subrayado otras inversiones recientes en el municipio, como 428.484 euros para la adecuación de un parque urbano en El Campillo, partidas similares para el cambio de luminarias por tecnología LED en vías públicas, la construcción de una plaza entre la Avenida de Huelva y la Avenida de la Constitución, la mejora de la plaza y parque de América, y 237.000 euros del Plan Actúa para la reparación de la piscina municipal.