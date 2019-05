La plataforma del Polígono Sur reclama que los políticos "bajen" a pie de calle e incidan en el empleo

Publicado 29/05/2019 18:29:31 CET

La Plataforma Nosotros También Somos Sevilla, que aglutina a diversos colectivos sociales del Polígono Sur y que hace años contabilizaba en la zona "2.748 familias sin recursos" económicos para hacer frente a unos mínimos de calidad de vida, ha descartado este miércoles cualquier "sorpresa" ante el resultado de la nueva edición de los Indicadores Urbanos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en los que figura de nuevo el Polígono Sur como el barrio más pobre del país, seguido de Los Pajaritos y Amate y la zona hispalense de Colores/Entreparques en el cuarto lugar de la relación de entornos urbanos más desfavorecidos.

Rosario García, la portavoz de la plataforma, ha explicado a Europa Press que vista la situación socioeconómica de la población del Polígono Sur, el resultado de la nueva edición de dicho estudio no supone "ninguna sorpresa". "No es sólo que haya colas de vecinos que acuden a los servicios sociales, sino que también hay colas en los centros de Cáritas, cuya misión es dar alimento a la gente para que afronten el día, pero no solucionar como tal esta situación", se ha quejado, llamando a los poderes a "tomarse en serio" el reto de transformar el devenir del Polígono Sur.

Y es que en materia de empleo, aspecto a su juicio clave para combatir las situaciones de pobreza, exclusión social y delincuencia que sufre la zona, "no se ha hecho absolutamente nada". Así, ha insistido en que las autoridades deben "bajar a la tierra y reunirse con la gente" del Polígono Sur para conocer a pie de calle los problemas y promover políticas efectivas contra los mismos.

En este estudio, recogido por Europa Press, los citados tres entornos urbanos de Sevilla capital ocupan tres de los cinco puestos correspondientes a los barrios con menores rentas netas medias anuales por habitante según datos correspondientes a 2016. En concreto, el Polígono Sur figura como barrio con menor renta neta media anual del país con 4.897 euros por habitante, seguido de Los Pajaritos y Amate con 5.389 euros por vecino y, en el cuarto puesto, el entorno de Colores/Entreparques con 5.710 euros por habitante.

Dentro de la relación de 15 barrios con menor renta neta media anual por persona, además, figuran en décimo lugar el subdistrito de Sevilla capital identificado como 4-A con 7.003 euros por habitante

y el subdistrito de la capital andaluza 5-C en la duodécimo posición con 7.118 euros por vecino.

Estos mismos entornos urbanos de Sevilla figuraban de un modo parecido en la edición 2018 de este estudio, con datos de la renta media anual por habitante correspondientes a 2015, si bien la zona de Los Pajaritos y Amate ocupada el tercer puesto entre los barrios más desfavorecidos y no el segundo.

En el apartado de renta neta media anual por persona, que abarca los 405 municipios españoles con más de 20.000 habitantes, la localidad sevillana de Los Palacios ocupa el segundo lugar de localidades con menor renta con una renta neta de 6.550 euros por habitante, sólo por detrás de Níjar (Almería), cuya renta neta media se reduce a 6.253 euros por vecino. En esta relación de municipios con menor renta neta media anual por habitante, la localidad sevillana de Lebrija está en el decimotercer puesto con 7.165 euros, Coria del Río en el puesto 21 con 7.433 euros por persona, Écija en el puesto 33 con 7.717 euros por habitante, San Juan de Aznalfarache en el puesto 45 con 7.837 euros y Utrera en el puesto 46 con 7.870 euros.

Respecto a las tasas estimadas de paro y actividad para las 126 principales ciudades de España, para lo cual se combinan datos de 2018 de la Encuesta de Población Activa (EPA) y del paro registrado, entre las 15 ciudades españolas con mayor tasa de paro figura en el puesto octavo la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra, con un paro del 27,1 por ciento.