La plataforma del Polígono Sur de Sevilla avisa que "hay medidas para evitar una situación" como la aludida por Bretón

SEVILLA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Después de que el comisionado del Polígono Sur, Jaime Bretón, haya manifestado que si en 15 días no surten efecto las medidas promovidas para frenar el aumento de los contagios de Covid-19 en dicha zona habría que adoptar otras decisiones como reimplantar "la fase uno" de limitaciones en este entorno, así como "reducir la movilidad a lo imprescindible", la Plataforma Nosotros También Somos Sevilla, que aglutina a diversos colectivos del Polígono Sur, ha considerado que "antes de llegar a eso, hay medidas que se pueden realizar para evitar una situación así".

Mientras Bretón ha alertado de que el Polígono Sur afronta una tasa de incidencia de la pandemia de 344 contagiados por cada 100.000 habitantes, frente a una tasa de 80 por cada 100.000 del conjunto de Sevilla, la portavoz de dicha plataforma, Rosario García, ha explicado a Europa Press que se trata de "un brote de determinadas personas".

"Son muchísimas, pero se sabe quiénes son y se las puede controlar", ha defendido Rosario García, considerando que "hay que exigir" a estas personas "que cumplan las medidas establecidas" para impedir la propagación del virus.

"Si eso no se hace es porque aquí se sigue dejando que la gente haga lo que le da la gana", ha lamentado Rosario García. En ese sentido, ha aclarado que su colectivo no se va a "oponer" a la implantación de medidas restrictivas en pro de la prevención sanitaria, pero a su entender, "antes de llegar a eso, hay medidas que se pueden realizar para no llegar a una situación así", en alusión a las palabras de Bretón.

Sí ha compartido el aviso de Bretón respecto a la importante tasa de absentismo que sufren los centros escolares del Polígono Sur, una de las no pocas lacras que afronta esta zona de Sevilla que, según las estadísticas oficiales, constituye el barrio con menor renta neta media anual por persona, pesando además problemas en materia de delincuencia y convivencia.

"Las clases deben empezar", ha aseverado Rosario García, considerando que los niños y adolescentes del Polígono Sur donde "no deben estar" es "en las plazoletas, que es donde se transmite la cuestión" del virus.