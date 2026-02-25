El Pleno de Mairena (Sevilla) aprueba la cesión de activos y pasivos de Solgest y su disolución

Archivo - Sevilla.-Mairena culmina la delegación de impuestos en el Opaef de Diputación para mejorar la gestión del IBI y el IAE - AYTO.DE MAIRENA - Archivo

SEVILLA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha aprobado este martes, 25 de febrero, y por unanimidad, "la cesión global de activos y pasivos" de la sociedad mercantil pública Sociedad Local de Gestión Tributaria (Solgest), "produciéndose la disolución de la misma, su liquidación y aportación" al Consistorio.

Igualmente, la Corporación municipal ha aprobado "continuar con la actividad y funciones que se realizaban por Solgest, subrogándose además en todos los derechos y obligaciones que a la misma le correspondían". El personal, compuesto por una quincena de personas, se incorporará a partir del 1 de marzo al Área de Finanzas del Ayuntamiento, "pasando a considerarse personal laboral indefinido no fijo (...) hasta tanto no se proceda a su cobertura a través de los procedimientos ordinarios", informa el Consistorio en una nota de prensa.

La atención que venía prestando Solgest se seguirá ofreciendo en las oficinas de la Plaza de las Naciones, en horario de 8,30 a 14,00 horas, de lunes a viernes, y con los mismos teléfonos de contacto. La medida busca una gestión más moderna y eficaz para la ciudadanía, reforzar la seguridad jurídica en el cobro y acceder a financiación en mejores condiciones.

Con ello, se pretende seguir mejorando la recaudación, que revierte directamente en los presupuestos y, por tanto, en los servicios municipales. Desde el 1 de enero de 2026, el Opaef gestiona todas las competencias relativas al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), la potestad sancionadora en materia de tráfico (multas) y la recaudación en vía ejecutiva. Por el contrario, siguen siendo competencia municipal la tasa de basura, el vado y la plusvalía.