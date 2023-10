El pleno rechaza recuperar el festivo local del día de San Fernando con aviso de "perder" el miércoles de Feria

Vox pide que se trate de un festivo "permanente", el PSOE lamenta que insista "con la Edad Media" y el PP asegura que impulsará su figura



SEVILLA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento hispalense, reunido este jueves en sesión ordinaria, ha rechazado una propuesta de Vox en demanda de que el 30 de mayo, cuando la ciudad celebra el día de San Fernando como patrón de la ciudad en memoria de Fernando III El Santo, rey de Castilla y León y que en 1248 arrebató la ciudad a los almohades; fuese habilitado de manera "permanente" como festivo local, con avisos de que ello implicaría "perder" el festivo actualmente ligado al miércoles de la semana de la Feria de Abril.

El concejal de Vox Fernando Rodríguez Galisteo ha sido el encargado de defender esta moción, explicando que el día de San Fernando, patrón de Sevilla, "ha ido perdiendo importancia" entre la sociedad. Ha expuesto que si bien el 30 de mayo el Cabildo Catedralicio, en cuyo templo descansan sus restos, celebra cada año una eucaristía y una procesión, en el acto institucional que celebra el Ayuntamiento con la entrega de sus distinciones "no se cita al patrón".

Especialmente, ha criticado que en 2017, el entonces gobierno local socialista desplazase el festivo local hasta entonces asociado al día de San Fernando, para habilitar el miércoles de la semana de la Feria de Abril como festivo local; mencionando que el actual alcalde popular, José Luis Sanz, se ha comprometido a promover una nueva consulta ciudadana sobre si restituir el anterior formato de la Feria de lunes a domingo o mantener el actual de sábado a sábado.

DESFILA, CORRIDA DE TOROS Y "COPA SAN FERNANDO"

Precisamente aprovechando ese marco, el edil de Vox ha apostado por "elevar a fiesta mayor" el día de San Fernando, por el "ejemplo de concordia" que según ha asegurado constituye su figura histórica, recuperando "permanentemente" el 30 de mayo como festivo local, e incorporando "un programa de actividades" como un "desfile de recreación histórica", una procesión, festejos en los barrios, un premio a la excelencia, "materiales formativos en las escuelas municipales", una corrida de toros de carácter "excepcional", conciertos y un trofeo deportivo bautizado como "copa de San Fernando".

Durante el debate plenario, la concejal de Podemos Susana Hornillo ha avisado de que la propuesta implica "eliminar un festivo que ya disfrutan las familias" para asistir a la Feria "sin la bulla de los fines de semana, cuando llega más turismo". Al respecto, ha defendido que el festivo local del miércoles de Feria no despierta "quejas" entre la ciudadanía.

"USAR POLÍTICAMENTE" AL PATRÓN

Por el PSOE, María Encarnación Aguilar ha acusado a Vox de "usar políticamente y sistemáticamente la figura histórica" de Fernando tercero, cuyo peso es "indiscutible". Además, ha avisado de que el Ayuntamiento cuenta exclusivamente con dos días festivos locales, uno reservado para el Corpus y otro actualmente ligado al miércoles de Feria tras promover tal extremo el anterior Gobierno socialista una vez "negociado con las entidades" de la ciudad.

Aguilar ha criticado también que Vox "siempre" insista con "la Edad Media" y ha argumentado, por último, que las actividades que propone para el día de San Fernando pueden ser celebradas en un día laborable.

El popular Manuel Alés, concejal de Fiestas Mayores, ha coincidido en que "en los últimos años" el día de San Fernando no ha contado con "el papel que le corresponde", pero ha alegado que "el acto más solemne" que celebra el Ayuntamiento cada año es precisamente la entrega de las medallas de la ciudad el 30 de mayo por el patrón de la misma.

"MUY PRESENTE" EN LAS PRÓXIMAS MEDALLAS

Al respecto, ha prometido que la figura de Fernando III "va a estar muy presente en las próximas" ceremonias de entrega de medallas, exponiendo especialmente que en Sevilla "hay festividades de importancia capital y gran arraigo, como la Inmaculada Concepción, que no están declaradas como fiesta mayor".

Además ha precisado que no sería posible institucionalizar permanentemente el 30 de mayo como festivo local porque la ley determina que los festivos locales son aprobados cada año por el pleno, introduciendo el aviso de que Vox podría tener que pronunciarse sobre "qué festividad se quita: la del Corpus o la del miércoles de Feria".

A su entender, en cualquier caso, "no hay relación causa efecto" entre el rango de una festividad y que cuente o no con un festivo local, pues el día de la Cabalgata de Reyes Magos está declarado como fiesta mayor, goza de un seguimiento incontestable y no está habilitado como festivo local, según ha dicho.

Así, todos los puntos de la moción han sido rechazados al pesar las abstenciones o votos contrarios de Podemos-IU, PSOE y PP, salvo en el último punto, que pide aplicar la moción "de manera gradual en el tiempo" mediante una comisión organizadora, extremo que sí ha apoyado el PP.