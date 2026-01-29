El Pleno de Sevilla aprueba este jueves de forma definitiva los Presupuestos para 2026 tras el acuerdo entre PP y Vox

Archivo - El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, firma junto a la portavoz municipal de Vox, Cristina Peláez, el acuerdo para la aprobación de los presupuestos municipales 2026, en foto de archivo. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión extraordinaria, debate este jueves la aprobación definitiva de los presupuestos municipales para 2026, esto es, el Presupuesto General de la Corporación, Organismos Públicos y estados previsionales de gastos e ingresos de las Sociedades Mercantiles cuyo capital social pertenece, íntegramente, a la Entidad Local; el Presupuesto Consolidado, la Plantilla y las Bases de Ejecución, para el Ejercicio 2026.

Así consta en el único punto del orden del día, consultado por Europa Press. Al respecto, las cuentas llegan tras el aplazamiento de la sesión prevista los días previos a la Navidad y en un contexto de nuevo entendimiento entre PP y Vox, que abría la puerta a reeditar el acuerdo alcanzado para los presupuestos de este año.

Los presupuestos presentan una inversión de 1.096.267.338 euros. Estos números suponen un incremento del 2,52% con respecto al año anterior, llegando a 1.380.067.639 euros el global consolidado.

El Ayuntamiento anunció hace un mes subidas en las aportaciones a diferentes áreas. Tussam recoge una financiación total de 97.784.087 euros. El incremento, según el Consistorio, es del 3,22% respecto del año anterior. En el documento, Tussam registra unos 172 millones de gasto, siendo el apartado más alto, coincidiendo con las nuevas líneas de TB1 y 60 con Sevilla Este puestas en marcha este año.

Una de las partidas en las que también aumenta el presupuesto es de 150 millones de euros, con un incremento del 7% en relación con 2025.

Uno de los aumentos más significativos se registra en las partidas destinadas al Real Alcázar hasta los 21 millones de euros. Desde el Gobierno municipal han destacado que se trata de un 75% más que hace dos años.

También aumenta el gasto al Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS) con más de 18 millones de euros, el Instituto Municipal de Deportes (IMD) hasta los 43 millones y el de Contursa superando los 21 millones de euros.

Por otro lado, las cuentas registran un aumento en el personal de la Policía Local. En total se incorporan 57 nuevos agentes y se aumenta la previsión de personal hasta los 1.409. El gasto de personal de toda la Corporación Municipal asciende a 365.331.028,91 euros.

En el capítulo de Activos financieros, se contemplan créditos para abordar dos ampliaciones de capital. La primera, por importe de 3,69 millones de euros, para la sociedad Estadio la Cartuja de Sevilla S.A. y la segunda destinada a Emvisesa por 2,98 millones de euros.

EL PP ACEPTABA LA MAYORÍA DE ENMIENDAS DE VOX

Vox anunciaba al respecto que había pedido "evitar que inmigrantes ilegales puedan empadronarse en la ciudad" y "dejar sin efecto" la Zona de Bajas Emisiones de La Cartuja para dar su visto bueno a las cuentas.

Por otro lado, PSOE y Con Podemos-IU informaban de sendas enmiendas a la totalidad. Los socialistas lamentaban la "deficiente gestión" del Ayuntamiento, que ha derivado en un "deterioro de los servicios públicos, el abandono de los barrios y el caos entorno a la movilidad y al conjunto de obras". Asimismo, Izquierda Unida calificaba el presupuesto como "no fiable ni justo".

En esta línea, Podemos Sevilla ha aseguraba que son unas cuentas "profundamente regresivas, antisociales y condicionadas por la agenda ideológica de la ultraderecha".

El pacto de presupuestos del 2025 con Vox recogía un estudio de viabilidad del soterramiento de la Ronda Urbana Norte y la reactivación del proyecto de la SE-35, el cierre del Centro de Alta Tolerancia, la creación de la Oficina de Apoyo a la Natalidad, la bajada progresiva de impuestos como el IBI y la construcción de 500 viviendas nuevas, entre oferta privada y protegida, en el Distrito Portuario.