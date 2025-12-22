El Pleno de Sevilla vota este martes los presupuestos para 2026, pendientes del posible apoyo de Vox

Archivo - (I-D) La concejal de Vox en Sevilla, Cristina Peláez; el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz; y el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno; durante un Pleno. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla aborda este martes la aprobación de los presupuestos municipales para 2026. Las cuentas se presentan tras aplazarse la sesión prevista del pasado viernes 19 de diciembre y pendientes de la posición de Vox ante una posible reedición del acuerdo para las de este año.

Según el orden del día consultado por Europa Press, los presupuestos presentan una inversión de 1.096.267.338,71 euros. Estos números suponen un incremento del 2,52% con respecto al año anterior, llegando a 1.380.067.639,51 euros el global consolidado.

El portavoz del Gobierno local, Juan Bueno, ha destacado que se tratan de unas cuentas que "potencian los servicios públicos y los derechos sociales; disminuyen la presión fiscal e impulsan la actividad empresarial, industrial y comercial". En este sentido, ha afirmado que son unas cuentas "absolutamente realistas y equilibradas".

REFUERZO EN ÁREAS COMO LIPASAM, COLEGIOS Y EL ALCÁZAR

El Ayuntamiento ha anunciado subidas en las aportaciones a diferentes áreas. Tussam recoge una financiación total de 97.784.087 euros. El incremento, según el Consistorio, es del 3,22% respecto del año anterior. En el documento, Tussam registra unos 172 millones de gasto, siendo el apartado más alto, coincidiendo con las nuevas líneas de TB1 y 60 con Sevilla Este puestas en marcha este año.

Una de las partidas en las que también aumenta el presupuesto es de 150 millones de euros, con un incremento del 7% en relación con 2025.

En esta línea, el Ayuntamiento anunciaba en un octubre un millón de euros más para la rehabilitación de colegios, así como la continuación del plan de choque puesto en marcha en centros escolares, con el contrato de mantenimiento de 2,5 millones al año.

Uno de los aumentos más significativos se registra en las partidas destinadas al Real Alcázar hasta los 21 millones de euros. Desde el Gobierno municipal han destacado que se trata de un 75% más que hace dos años.

Por su parte, Juan Bueno, destacaba que este aumento presupuestario ha permitido reforzar "de manera coherente" partidas "clave" como los estudios y trabajos técnicos, la investigación arqueológica y la conservación patrimonial, "imprescindibles para garantizar actuaciones rigurosas y de calidad".

También aumenta el gasto al Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS) con más de 18 millones de euros, el Instituto Municipal de Deportes (IMD) hasta los 43 millones y el de Contursa superando los 21 millones de euros.

Por otro lado, las cuentas registran un aumento en el personal de la Policía Local. En total se incorporan 57 nuevos agentes y se aumenta la previsión de personal hasta los 1.409. El gasto de personal de toda la Corporación Municipal asciende a 365.331.028,91 euros.

En el capítulo de Activos financieros, se contemplan créditos para abordar dos ampliaciones de capital. La primera, por importe de 3,69 millones de euros, para la sociedad Estadio la Cartuja de Sevilla S.A. y la segunda destinada a Emvisesa por 2,98 millones de euros.

PENDIENTES DEL APOYO VOX TRAS EL RECHAZO DE PSOE Y CON PODEMOS-IU

El Gobierno municipal presenta los presupuestos este martes sin el apoyo garantizado de Vox. Ambas formaciones cerraron un acuerdo el pasado año para aprobar las cuentas públicas.

Por el momento, el PP ha aceptado 16 de las enmiendas presentadas por Vox a las cuentas en busca de un acuerdo. En este sentido, el alcalde, José Luis Sanz, se mostraba optimista con reeditar el pacto.

"Me parece una buena postura por parte tanto del Partido Popular como de Vox de alejarse de los temas que nos separan y de acercarnos en los temas que nos unen para garantizar la estabilidad y que esta ciudad tenga un presupuesto en el 2026", ha afirmado.

En cambio, Vox pese a agradecer "la actitud" del gobierno municipal, mantiene que el "apoyo no está garantizado". Asimismo, anunciaba hace unos días que había pedido "evitar que inmigrantes ilegales puedan empadronarse en la ciudad" y "dejar sin efecto" la Zona de Bajas Emisiones de La Cartuja para dar su visto bueno a las cuentas.

Por otro lado, PSOE y Con Podemos-IU han anunciado sendas enmiendas a la totalidad. Los socialistas han lamentado la "deficiente gestión" del Ayuntamiento, que ha derivado en un "deterioro de los servicios públicos, el abandono de los barrios y el caos entorno a la movilidad y al conjunto de obras".

Asimismo, Izquierda Unida ha calificado el presupuesto como "no fiable ni justo". Su portavoz, Ismael Sánchez, ha indicado que las cuentas "no están construidas sobre previsiones de ingresos con riesgos relevantes, no garantiza la sostenibilidad de la inversión sin endeudamiento y, además, incorpora una agenda ideológica que recorta derechos".

En esta línea, Podemos Sevilla ha asegurado que son unas cuentas "profundamente regresivas, antisociales y condicionadas por la agenda ideológica de la ultraderecha".

El pacto de presupuestos del pasado año con Vox recogía un estudio de viabilidad del soterramiento de la Ronda Urbana Norte y la reactivación del proyecto de la SE-35, el cierre del Centro de Alta Tolerancia, la creación de la Oficina de Apoyo a la Natalidad, la bajada progresiva de impuestos como el IBI y la construcción de 500 viviendas nuevas, entre oferta privada y protegida, en el Distrito Portuario.

En caso de no aprobarse las cuentas el próximo martes, se abre la posibilidad a una cuestión de confianza vinculada al presupuesto. Si tampoco saliera adelante esa propuesta, los grupos tendrían un mes para formalizar una moción de censura, si tampoco sale adelante las nuevas cuentas quedarían prorrogadas de forma automática.

LA CESS ADVIERTE DEL DESCENSO EN POLÍTICAS SOCIALES

Por otro lado, el Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) destacaba en su dictamen acerca de los presupuestos del descenso de la inversión en políticas sociales, tales como educación y el Servicio de Ayuda a la Dependencia.

En el CESS "preocupa" el "descenso sufrido por el Programa de Educación", en especial por las partidas dedicadas a administración, conservación y mantenimiento de los centros de Preescolar, Infantil y Primaria, "con un descenso de 0,6 millones de euros".

Para este órgano, si bien se ha reservado un crédito de 2,26 millones a inversión en centros educativos --importe destinado a actuaciones de rehabilitación--, "resulta insuficiente".

Asimismo, a este Consejo "le preocupa el descenso que sufre el Programa de Servicio de Ayuda a Domicilio Dependencia", que implica una bajada "muy importante" de más de 4,2 millones de euros.

Sin embargo, "se valora positivamente" la inclusión de una subvención del Fondo Social Europeo en el presupuesto del Ayuntamiento para la ejecución del programa de empleo Éfeso por importe de 5,04 millones.

Además, destacaba el incremento de los créditos de las operaciones de capital en general, y a las destinadas a incrementar el parque de viviendas, en particular.

En relación con la ejecución presupuestaria de 2024, este CESS destaca la mejora en la ejecución de ingresos. "Sin embargo, en la ejecución de gastos, el porcentaje es muy similar a la ejecución de 2023. Así la ejecución del capítulo 6 de inversiones sigue siendo muy baja con un 24,23%".