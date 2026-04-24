Podemos propone que las nuevas casetas de ampliación del Real sean públicas para "democratizar" la Feria de Sevilla

Archivo - Varias personas pasan por delante de la caseta de los turistas en la feria. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La líder de Podemos Sevilla y concejala en el Ayuntamiento, Susana Hornillo, ha propuesto este viernes que las 220 nuevas casetas proyectadas en el recinto ferial sean "íntegramente públicas y de gestión directa municipal", en aras de "democratizar" la Feria de Abril.

En una nota de prensa, el grupo ha enmarcado que de las 1.057 casetas actuales solo 17 tienen carácter público, algo que han tildado de "elitista". "Con voluntad política, la Feria puede pasar de ser el cortijo del dos por ciento a tener espacio para todos", ha asegurado Hornillo.

Asimismo, ha criticado el modelo de concesión defendido por el Ayuntamiento y ha asegurado que se pretende "imponer mediante la cesión de espacio durante 28 años". Según Podemos, "hipotecar" el presupuesto municipal con un canon que "superará los 120 millones de euros para garantizar un beneficio empresarial del 7 por ciento" es, a juicio de la formación, una "transferencia obscena de dinero público a manos privadas".

En este sentido, han apostado por eliminar los intermediarios y apostar por la gestión pública para "ahorrar costes y garantizar servicios de calidad".

En contexto, el Real contará con 220 nuevas casetas en un área del 20.000 metros comprendida entre la calle Costillares y las avenidas de Juan Pablo II y Alfredo Kraus, en la zona en la que se ubica actualmente la calle del Infierno, que será retranqueada. El acceso a las nuevas casetas se decidirá por estricto orden de antigüedad en las listas de espera que gestionan la delegación de Fiestas Mayores.