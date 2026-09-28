Podemos Sevilla exige al alcalde un "plan urgente" en transporte, limpieza y seguridad para Hacienda San Antonio

La líder de Podemos Sevilla y concejala en el Ayuntamiento, Susana Hornillo, en una visita al barrio Hacienda San Antonio. - PODEMOS SEVILLA

SEVILLA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La líder de Podemos Sevilla y concejala en el Ayuntamiento, Susana Hornillo, ha reclamado este lunes 28 al alcalde, José Luis Sanz, un "plan urgente de mejoras" para el barrio Hacienda San Antonio, el cual presenta "severas carencias" en materias como transporte, limpieza, mantenimiento y seguridad que el vecindario ha reclamado "desde hace años".

Según ha concretado la formación en una nota, la edil se ha pronunciado así como motivo de la visita que ha realizado a la zona junto a integrantes de la Plataforma La Voz de San Antonio, y durante la cual los vecinos han reclamado unos servicios básicos que, según han señalado, "no son ningún privilegio, sino lo mismo que ya disfrutan algunos barrios de Sevilla".

Entre los principales déficits estructurales de la zona, los vecinos han destacado el transporte público. Según ha explicado el vecino e integrante de la mencionada plataforma, Lucas Salas, la única línea de Tussam que llega al barrio tiene una frecuencia de media hora "en el mejor de los casos" y tarda hasta 45 minutos en cubrir los poco más de cinco kilómetros que lo separan del Centro Comercial Los Arcos, puesto que ha de atravesar en su trayecto los polígonos de El Pino, La Negrilla y Carretera Amarilla.

Así, desde el vecindario han reivindicado una modificación en los trazados que les permita acceder de forma directa y en un tiempo razonable al centro de la ciudad, a la par que han precisado que otros barrios como Palmas Altas, pese a ser un desarrollo urbanístico más reciente y de menor población, ya cuentan con una conexión directa con El Prado de San Sebastián, lo que supone "un nuevo ejemplo de trato desigual entre barrios" por parte del Ayuntamiento.

En concreto, esta reclama se produce, como ha apostillado la concejala de Podemos, cuando se pone en marcha el trazado definitivo del Tranvibús que conecta Sevilla Este con la Plaza del Duque. "Mientras el Gobierno del Partido Popular se hace fotografías con el nuevo tranvibús, a Hacienda San Antonio ni siquiera se le garantiza una línea decente que los comunique con otros barrios y con el centro de la ciudad", ha indicado.

"Le pedimos al alcalde Sanz que deje de mirar al turismo y centre su acción política en los barrios periféricos para garantizar que acceden a los mismos derechos y servicios públicos que disfrutan los barrios céntricos por los que se pasean los turistas", ha agregado.

Por otra parte, el integrante de la Plataforma, Sergio Mazón, también ha criticado que Lipasam no mantenga una limpieza diaria en el barrio, con "papeleras desbordadas, contenedores destrozados y ausencia total de baldeo desde hace al menos tres años, lo que ha derivado en la proliferación de ratas, garrapatas y cucarachas sin que el Ayuntamiento haya activado un plan de desratización".

A ello han añadido calles con losetas levantadas sin revisar, ausencia de badenes que frenen la velocidad de los vehículos y una presencia policial "prácticamente inexistente en la zona, lo que ha derivado en la consolidación de prácticas incívicas que impiden el descanso en los domicilios colindantes".

"No estamos pidiendo nada imposible, pedimos lo mismo que el resto de la ciudad", ha resumido Mazón, una reivindicación que la concejala de Podemos Sevilla ha considerado "de mínimos" y que trasladará a la próxima sesión de la Comisión de Control y Fiscalización.