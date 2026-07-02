Podemos Sevilla pide paralizar la ampliación de la Feria por la "falta" de garantías legales y económicas

Archivo - Trabajadores preparando y adecentando las casetas del recinto ferial de Sevilla. Archivo. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Podemos Sevilla ha anunciado este jueves que ha registrado un documento de alegaciones al Estudio de Viabilidad para la ampliación del recinto ferial en el que ha pedido la paralización del proyecto "hasta que no existan plenas garantías jurídicas y certidumbre económica".

En contexto, este viernes, 3 de julio, finaliza el plazo de alegaciones para que los ciudadanos puedan participar en el proyecto de ampliación del recinto de la Feria de Abril, que prevé un incremento de 220 casetas.

La formación ha advertido de que la concesión de obras carece de los cimientos legales y financieros mínimos para salvaguardar los intereses del Ayuntamiento y de la ciudadanía.

Además, la portavoz de Podemos Sevilla y concejala, Susana Hornillo, ha incidido en que "iniciar una concesión privada que hipoteca a Sevilla hasta el año 2054 sin tener siquiera la propiedad o el permiso de uso del suelo es una temeridad política y jurídica".

Por ello, la edil de Podemos ha solicitado formalmente la desestimación de este modelo de concesión y ha exigido que cualquier actuación sobre el recinto ferial se aborde desde una gestión íntegramente pública.