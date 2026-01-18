Podemos Sevilla reprocha externalización de servicios municipales: "Hay personal suficiente, pero no voluntad política"

La líder de Podemos Sevilla y concejala en el Ayuntamiento, Susana Hornillo - PODEMOS

SEVILLA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La líder de Podemos Sevilla y concejala en el Ayuntamiento, Susana Hornillo, ha criticado este domingo, 18 de enero, el anuncio del gobierno municipal este viernes de externalizar la limpieza de los centros educativos públicos de la ciudad, así como otros servicios municipales, una decisión que ha criticado porque, a su juicio, ha sido alcanzada "sin diálogo con la comunidad educativa ni con los trabajadores municipales".

Según ha enmarcado la dirigente en una nota remitida por el grupo, el contrato anunciado "no responde a una necesidad técnica, sino a una decisión ideológica". "El Ayuntamiento dice que no hay personal suficiente, pero lo que no hay es voluntad política. Existen personas en bolsas de empleo cuyas familias viven en la incertidumbre esperando una oportunidad y hay vacantes sin cubrir desde hace años. Externalizar es una elección, no una obligación", ha añadido.

Asimismo, desde Podemos Sevilla han advertido que llega tras dos años y medio "fabricando el problema al no cubrir jubilaciones ni bajas estructurales, para después justificar la privatización como única salida".

Hornillo ha subrayado que la limpieza de los colegios "no puede tratarse como un negocio". Por todo ello, desde la formación han reclamado un "cambio inmediato de rumbo, que pase por reforzar la plantilla municipal de limpieza, activar las bolsas de empleo existentes, avanzar en la estabilización del personal y elaborar un plan público y participado que garantice la limpieza de los centros educativos sin privatizaciones".

Cabe enmarcar que, durante el anuncio, el alcalde reconocía la externalización de algunos servicios municipales, en particular la limpieza de colegios y otros edificios públicos, aunque ha asegurado que no se perderá "ningún empleo público" y que se seguirá creando empleo dentro del Ayuntamiento, una cuestión que considera "prioritaria" para el Gobierno local.

Sanz subrayaba que la medida responde a la necesidad de garantizar que los mencionados inmuebles públicos cuenten con un servicio de limpieza adecuado, aunque ello responda a la privatización de los mismos.