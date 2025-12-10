La Poleá Flamenca de Triana regresa este viernes con un cartel "de primer nivel" en la Plazuela de Santa Ana

Presentación de La Poleá Flamenca de Triana. - AYTO. DE SEVILLA

SEVILLA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Poleá Flamenca de Triana regresa este viernes, 12 de diciembre, a partir de las 17,00 horas. Después de celebrarse las anteriores dos navidades, tras nueve años sin hacerlo, esta cita vuelve y "lo hace en un enclave cargado de historia", como lo es la plazuela de Santa Ana.

Esta iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Sevilla, "destaca por su firme apuesta por la calidad artística y el dinamismo cultural del barrio", destaca en una nota de prensa. El elenco reúne a figuras "de primer nivel" del cante, el baile y el toque, "que regalarán una velada inolvidable para amantes del flamenco y para el público en general", ha señalado el delegado del Distrito Triana, Manuel Alés.

De esta forma, la Poleá reunirá a figuras como Angelita Montoya, Mara Rey, Jesús Méndez, Alba Molina, Joselito Acedo, Eugenio Iglesias, Víctor Franco, Juan de Juan, El Gali y Emilio y Petete. La dirección artística y presentación correrá a cargo de Jesús Molina.

Alés ha subrayado al respecto que la Poleá Flamenca se ha convertido "en todo un referente" de la Navidad en Sevilla. Con su recuperación por este equipo de gobierno, "cumplimos con una promesa que era un anhelo del barrio, y este año volvemos a reforzar su carácter único al trasladarla a la plazuela de Santa Ana, un espacio emblemático que conecta el presente con las raíces flamencas más profundas de la ciudad. Todo en el año que se cumple el 50 aniversario del disco 'Nuevo Día'".

El edil ha finalizado invitando "a vecinos y a quienes nos visitan" a disfrutar de este "gran evento", que no solo forma parte de la oferta cultural de nuestra ciudad en estas fechas navideñas, "sino que también pone en valor el legado artístico de Triana y su innegable contribución al mundo del flamenco".