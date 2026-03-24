La Policía Local de Sevilla busca al propietario de una "cantidad importante" de dinero encontrado en un parque

Dinero en metálico encontrado en un parque de Sevilla. - EMERGENCIAS SEVILLA

SEVILLA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Sevilla ha pedido colaboración ciudadana para encontrar al propietario de una "cantidad importante de dinero en metálico" que ha sido encontrado en un parque de la zona sur de la ciudad.

Según ha indicado en una publicación en redes sociales Emergencias Sevilla, junta al dinero se encuentra un papel con anotaciones "muy concretas" que "podrían ayudar para confirmar la propiedad del dinero recuperado, así como para descartar a oportunistas que pretendan probar suerte".

El dinero en metálico ha sido entregado a la comisaría de la Policía Local del Distrito Sur de la capital sevillana.