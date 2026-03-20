La Policía Nacional detiene a una pareja dedicada al tráfico de cocaína en Sevilla

Desmantelamiento de un punto de preparación y distribución de cocaína en Sevilla. - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido este viernes en Sevilla a dos personas como presuntas responsables de un delito de tráfico de drogas tras desarticular un punto de preparación y distribución de cocaína que operaba en la ciudad.

Según ha indicado el Cuerpo en una nota, la investigación se inició al tener conocimiento los agentes de la posible actividad de tráfico de drogas por parte de los ahora detenidos, por lo que se establecieron diversas vigilancias y seguimientos para comprobar estos hechos.

Durante las pesquisas, los investigadores detectaron que los sospechosos realizaban transacciones rápidas con consumidores, empleando para ello distintos vehículos y suministrando cantidades relevantes de cocaína en cada operación. Una vivienda para almacenar la sustancia y preparar las dosis.

Fruto de las gestiones policiales se ha logrado identificar el inmueble que los investigados utilizaban como base logística para almacenar la sustancia en bruto y preparar posteriormente las dosis que distribuían a los compradores.

En el marco del dispositivo policial se ha llevado a cabo una entrada y registro en dicha vivienda, donde los agentes localizaron la sustancia estupefaciente oculta en distintos lugares del domicilio, así como numerosos escondites donde se guardaba dinero en efectivo.

Durante la actuación se han intervenido 3,5 kilogramos de cocaína adulterada con cafeína, así como cerca de 45.000 euros en efectivo, que se encontraban ocultos en diferentes compartimentos del domicilio, además de oro y de otros efectos relacionados con la actividad delictiva.

Los dos detenidos ha sido puestos a disposición de la autoridad judicial, decretándose su ingreso en prisión provisional.