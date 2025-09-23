PP afirma que Javier Fernández "debe dar explicaciones" sobre el "supuesto chiringuito socialista a costa de sevillanos"

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha afirmado que el secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, "tiene la obligación moral y política de dar explicaciones inmediatas sobre el supuesto chiringuito socialista montado a costa de los sevillanos".

Así lo ha señalado, en un comunicado de su formación, tras conocerse que la investigación que está llevando a cabo la Unidad Central Operativa de la Policía Judicial de la Guardia Civil (UCO), "sobre un supuesto trato de favor en la adjudicación de una parcela de Emvisesa en el Higuerón a la mujer del exgerente del PSOE de Lipasam, Rafael Pineda, ha llevado a los investigadores a la posible relación entre el PSOE y dicha concesión pública".

Ante esta situación, en la que "salen a luz más de una decena de nombres de socialistas y familiares, todos ellos del círculo político del PSOE de Sevilla de Gómez de Celis, actual vicepresidente del Gobierno", el presidente del PP provincial ha exigido a Javier Fernández que "se pronuncie ante esta nueva trama socialista".

"El secretario general del PSOE de Sevilla y presidente de la Diputación no puede seguir mirando hacia otro lado ante los supuestos chanchullos socialistas". "Pedimos que abandone esta actitud y se aleje públicamente del socialismo sanchista que se sirve de los ciudadanos", ha añadido el dirigente popular.

En opinión de Ricardo Sánchez, "estamos ante un PSOE que degrada la política y las instituciones, que utiliza la posición que le han confiado los ciudadanos para llenarse los bolsillos y sacar rédito personal y político". "Los sevillanos merecen un respeto y los implicados deben dar las oportunas explicaciones o dimitir de inmediato".

Además, Fernández "tiene que aclarar cuanto ante de qué lado está: está con la legalidad, el compromiso público y la transparencia; o con los amigos de los ajeno, de las actuaciones alejadas de la legalidad y los corruptos". "Y es que --ha señalado-- día tras día, somos testigos atónitos de nuevos escándalos, nuevos entramados que confirman que el 'modus operandi' del PSOE de Sevilla es una réplica de sus homólogos en Ferraz".

Por último, el presidente del PP provincial se ha referido "a la compra de votos cuyo ejemplo más cercano es Albaida del Aljarafe o Huévar del Aljarafe, y el supuesto enriquecimiento personal, como estamos conociendo estos días". "Sevilla y los sevillanos merecen explicaciones, merecen honestidad y transparencia ante un escándalo mayúsculo como este, al que mucho nos tememos seguirán nuevas informaciones que sigan señalando al PSOE de Sevilla".