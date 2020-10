El PP de Coripe (Sevilla) reclama explicaciones en el pleno a la alcaldesa por la "fallida" inversión de 130 mamparas

SEVILLA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz popular en el Ayuntamiento de Coripe, Juan Manuel Martín, ha reclamado este martes "explicaciones" a la alcaldesa de Coripe, Susana Garrido (PSOE), por una "inversión fallida" con la adquisición de 130 mamparas para los pupitres del colegio del municipio, pues según el dirigente popular, "solo dos días después de su instalación tuvieron que ser retiradas porque no se podía ver las clases a través de ellas".

Según relata, "el 28 de agosto, el Gobierno municipal anunció la instalación de 130 mamparas protectoras en los pupitres de todos los niños en el marco de la implantación de las medidas de seguridad e higiénico sanitarias para evitar contagios durante esta pandemia", recurriendo a "la misma empresa que las había instalado en otros municipios de la comarca".

"Aunque en Coripe desconocemos el precio total de esta compra, si tenemos en cuenta el coste de 60 euros por mampara que ha supuesto en estos municipios, la compra de las 130 mamparas podría ascender a 7.800 euros o, en un segundo escenario, podría haberle costado menos, pero a cambio de sacrificar la calidad de este producto".

"Tras la campaña mediática que protagonizó la alcaldesa para vender esta importante inversión, una vez que comenzó el curso escolar, estas mamparas tuvieron que ser retiradas porque no servían absolutamente para nada, puesto que la mala calidad de las mismas impedía que los alumnos pudieran ver la pizarra y el resto, la clase a través de ellas", asevera.

"Desde que anunció esta inversión en agosto, la alcaldesa ha conseguido varias fotos mediáticas pero las 130 mamparas están hoy amontonadas en una clase del colegio y este gobierno municipal podría haber tirado a la basura hasta 7.800 euros o haber engañado a los ciudadanos comprando mamparas de mala calidad", insiste.

"Desde el PP de Coripe, no solo lamentamos que desde el gobierno municipal no se tomen en serio esta situación, porque el dinero de los vecinos debe ser gastado con responsabilidad y eficacia, no de manera espontánea y sin criterio puesto que además no solo nos están jugando el dinero público, sino que, en este caso, también ponemos en riesgo la salud de los alumnos y sus familias".

Según el portavoz popular, "ante esta situación, y teniendo en cuenta que la alcaldesa debe convocar por ley el pleno ordinario de este mes, vamos a reclamar que informe detalladamente en este pleno sobre esta inversión fallida, sobre el coste real y total de estas mamparas y las razones por las que el gobierno municipal ha comprado unas mamparas de baja calidad para evitar contagios en el colegio".