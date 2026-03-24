El PP destaca el arte sacro como "motor económico" de Sevilla y el apoyo "sin fisuras" de la Junta

Foro de Arte Sacro del PP de Sevilla. - PP SEVILLA

SEVILLA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular (PP) de Sevilla ha destacado el peso del arte sacro como uno de los "motores económicos" de la provincia durante la celebración de un Foro de Arte Sacro que ha sido organizado este martes, resaltando además el apoyo "sin fisuras" del Gobierno de Juanma Moreno en la Junta a este patrimonio artístico.

La jornada ha sido inaugurada por el secretario general del PP de Sevilla, Agustín Aguilera, y ha contado con la participación de expertos del sector como el diputado de Culto de la Hermandad de Montserrat, José Manuel Coto; Alberto Pérez, escultor; Carlos Peñuela, restaurador; y el hermano mayor del Cachorro, José Luis Aldea.

Asimismo, ha participado la coordinadora de Cultura del PP de Andalucía, Patricia del Pozo, y la vicesecretaria de Turismo, Cultura y Deporte del PP de Andalucía, Auxi Izquierdo, según ha detallado el partido en una nota.

Por su parte, el secretario general del PP de Sevilla ha destacado el apoyo "sin fisuras" y el impulso del Gobierno de Juanma Moreno al arte sacro como "expresión artística de primer nivel, singular y propia de Sevilla así como del conjunto de Andalucía".

"Un respaldo al sector que se viene realizando desde 2019 y gracias al que un total de 37 entidades de la provincia de Sevilla han resultado beneficiadas de la convocatoria de ayudas para la conservación y restauración de bienes muebles del patrimonio cultural de carácter religioso, por un importe de 1,3 millones de euros", ha destacado.

Así, según ha valorado, "las entidades que cuidan y conservan el patrimonio religioso, los artesanos y oficios vinculados al arte sacro de la provincia son por primera vez objeto de medidas de apoyo a su actividad, mantenimiento y continuidad por parte de la administración autonómica".

En este sentido, ha recordado que "el Gobierno del PP de la Junta ha apoyado a 18 hermandades y cofradías, diez conventos o monasterios, ocho iglesias y parroquias y un consejo pastoral radicados en la provincia de Sevilla". Gracias a estas actuaciones, se recuperará un total de 11 esculturas, 15 retablos, cuatro piezas o conjuntos textiles, tres pinturas sobre lienzo o tabla, tres fondos de patrimonio documental y un conjunto de orfebrería.

A nivel andaluz, se han beneficiado un total de 267 entidades, con más de 5,4 millones de euros repartidos en tres convocatorias. En la última convocatoria de 2025, 81 entidades de Andalucía resultaron beneficiadas. Además, ha destacado que "se han impulsado también las primeras ayudas para la renovación de instrumentos de las bandas de música de Andalucía, con una dotación de 400.000 euros, beneficiando a 166 bandas".