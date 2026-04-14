El PP de Diputación de Sevilla desliza que un letrado de Prodetur abandonó su puesto para asesorar a cargos del PSOE

El portavoz del PP de la Diputación de Sevilla, Martín Torres, atiende a los medios. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en la Diputación de Sevilla ha registrado una batería de preguntas dirigidas al presidente de la institución provincial y secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, con el objetivo de aclarar diversas informaciones "difundidas recientemente" sobre el "desempeño profesional" de un letrado de Prodetur.

En un comunicado, la formación política alude al hecho de que varias publicaciones se refieren a dicho letrado como el 'solucionador'. Según las mismas, "los trabajadores de Prodetur habrían manifestado su malestar por la supuesta ausencia del citado letrado en su puesto de trabajo, mientras, presuntamente, estaría dedicado a asesorar a cargos del PSOE de Sevilla en asuntos especialmente sensibles, entre ellos casos relacionados con situaciones de acoso en los que se han visto implicados dirigentes socialistas en los últimos meses".

Ante esta situación, el portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Sevilla, Martín Torres, ha señalado que "se trata de informaciones que, de confirmarse, requerirían explicaciones claras y contundentes por parte del PSOE de Sevilla". "Es importante aclarar si se ha producido algún uso inadecuado de recursos públicos, algo que, en caso de verificarse, resultaría inaceptable desde el punto de vista institucional", ha añadido.

El portavoz popular ha subrayado la necesidad de "conocer todos los detalles y actuar con transparencia", insistiendo en que "las instituciones deben ofrecer todas las garantías de buen funcionamiento y servicio al interés general". Asimismo, Torres ha instado a la vicepresidenta del Gobierno y secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, a pronunciarse sobre este asunto. "Su silencio no hace más que agravar la situación y reflejar una falta de transparencia ante unos supuestos hechos que afectan al PSOE de Sevilla".