El PP de Estepa (Sevilla) reprocha al alcalde la no consecución de dos ayudas para formación laboral

ESTEPA (SEVILLA), 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Estepa (Sevilla) ha reprochado al Gobierno local del PSOE que no haya conseguido dos subvenciones para formación y empleo a las que optaba, considerando que ello deriva de "la mala gestión" del alcalde socialista del municipio.

Así lo han señalado la portavoz del PP en Estepa y diputada autonómica, María Remedios Olmedo, junto a la también parlamentaria del PP por Sevilla, Silvia Heredia, quienes han explicado que se trata de dos subvenciones puestas en marcha por la Junta de Andalucía para proyectos para cursos de formación en modalidad presencial para mejorar la inserción laboral.

María Remedios Olmedo ha expuesto que "el Ayuntamiento de Estepa ha sido excluido en la resolución provisional de la Junta que otorga estas subvenciones por no cumplimentar toda la documentación que se precisaba, por defectos de forma y por no estar al corriente de obligaciones tributarias" a cuenta de su situación económica.

Ello refleja, a su entender, "la incompetencia de equipo de gobierno, pues no es de recibo no presentar todo lo que se requiere o hacerlo de manera errónea; y que el alcalde no dice toda la verdad cuando habla de la buena situación económica del Ayuntamiento".

Igualmente, ha señalado que el Ayuntamiento no habría formulado alegaciones a su no inclusión en esta convocatoria de ayudas autonómicas, mientras Silvia Heredia ha pedido que el alcalde socialista "ponga en marcha todas las herramientas a su alcance desde el Ayuntamiento para revertir esta situación y que los estepeños puedan beneficiarse de todas y cada una de las subvenciones que se ponen en marcha desde el Gobierno de Juanma Moreno".