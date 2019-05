PP de Marinaleda critica la "negativa" del alcalde a facilitar un espacio público para un acto del partido

Publicado 01/05/2019 16:19:32 CET

SEVILLA, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El PP de Marinaleda ha criticado la "antidemocrática negativa" del alcalde, Juan Manuel Sánchez Gordillo, a facilitar un espacio público al PP para la realización de un acto del partido y alerta de que "seguirá trabajando por sus vecinos para abrir las puertas de este gran pueblo para entre por fin libertades".

En un comunicado, la candidata popular a la Alcaldía de Marinaleda, Cleo Pérez, ha lamentado que "Sánchez Gordillo siga disponiendo de este Ayuntamiento y del municipio como si fuera su cortijo privado y alerta de que, a pesar de los obstáculos y las dificultades, desde el PP de Marinaleda no vamos a parar hasta conseguir devolver el pueblo a sus vecinos".

Explica que el día 10 de abril, como candidata del PP en el municipio, solicitó un espacio público para la realización de un acto para el 30 de abril, a las 20,00 horas. "Sin embargo, y a pesar que la ley nos ampara y nos ofrece la posibilidad de disponer de dicho espacio, Sánchez Gordillo volvió gestionar el Ayuntamiento como si fuera de su propiedad y nos ha negado unas instalaciones", agrega.

Deja claro que desde el PP no van a "rendirse" y realizarán el acto "sí o sí". "Es nuestro derecho y cada día nos lo demandan más nuestros vecinos que quieren ver aires de cambio y que necesitan escuchar nuevos proyectos que ofrezcan ilusión y un futuro de oportunidades para todos", incide.

"Por eso, desde el PP vamos a volver a solicitar un espacio y, si no nos lo facilita, tendremos que irnos a la plaza del pueblo para que nos escuchen los vecinos. He nacido en Marinaleda, mi familia es de aquí y quiero lo mejor para mi pueblo, por eso voy a ser la alcaldesa de todos, de los que me votan y de los que no y, como candidata y junto a mi gran equipo, vamos a ofrecer un gran proyecto para mejorar los servicios municipales y ofrecer más oportunidades a todos", recalca.

Por su parte, el vicesecretario del PP de Sevilla, Luis Paniagua, ha mostrado todo el apoyo de la dirección provincial "a una candidatura del PP valiente, vecinos del municipio, que conocen en profundidad las necesidades y la demandas del pueblo y que están llevando la ilusión de un nuevo gobierno a Marinaleda".

"Tras años de gobierno dictatorial de Sánchez Gordillo, negando derechos a todos los que no piensan como él, el próximo 26 de mayo Cleo liderará por primera vez un proyecto sólido y que ofrece una alternativa real al gobierno caduco y anacrónico de Sánchez Gordillo", añade.

"Desde el PP de Sevilla no vamos a dejar abandonado a ningún pueblo y en todos hemos presentado candidatura, pero en el caso de Marinaleda es aún más relevante porque tiene doble valor y es una satisfacción poder contar en nuestra filas con sevillanos valientes que luchan por las libertades y la democracia desde los rincones más difíciles como Marinaleda", señala.